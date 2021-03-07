"Челси" планирует предложить новый котракт Кристенсену

"Челси" планирует предложить новый контракт защитнику Андреасу Кристенсену.

В начале этого сезона Кристенсен не пользовался особым доверием со стороны Фрэнка Лэмпарда, отметившись лишь пятью выходами в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги до Нового года.



Однако приход Томаса Тухеля на место уволенного Лэмпарда, отъезд Фикайо Томори в "Милан" и травма Тиаго Силвы помогли Андреасу застолбить за собой место в команде.



В семи матчах с Кристенсеном в составе при Тухеле "синие" пропустили лишь один гол — то был автогол Антонио Рюдигера, партнера Андреса по тройке защитников. Лондонцы сыграли "на ноль" против таких соперников, как "Тоттенхэм", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".



В данный момент у Кристенсена остается только один полный год по действующему контракту, однако в конце сезона, сообщает The Telegraph, 24-летний датчанин будет приглашен к столу переговоров для обсуждения новой сделки.



В идеале "Челси" хотел бы закрыть вопрос с будущим Кристенсена до Чемпионата Европы, хорошее выступление на котором может увеличить количество заинтересованных в Андреасе клубов.