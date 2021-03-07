Анчелотти: "Мы можем соперничать с "Челси"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти уверен, что его команда способна соперничать с "Челси".
В концовке сезона "Эвертон", к удивлению многих, ведет борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. В понедельник "ириски" встречаются с "синими", которых они одолели в декабре.
Анчелотти воспринимает выезд на "Стэмфорд Бридж" как большую проверку, но верит в свою команду.
"Думаю, мы становимся лучше. У нас больше знаний и больше веры в то, что мы делаем. Мы способны соперничать с "Челси". Знаем, это будет сложно, потому что у них великолепная команда, но мы можем соперничать с ними".
"Конечно, это большая проверка наших притязаний на место в топ-4. Нам предстоит 12 проверок до конца сезона. Матч против "Челси" будет первой из них, однако на одни и те же места претендует много команд, много сильных команд", — цитирует Анчелотти Daily Mail.
07.03.2021 16:00
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Челси завтра устроит только победа учитывая, что у Эве игра в запасе.
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В свое время Арс не взял папу Карло на должность главного тренера, а взял физрука Ортету. А ведь сейчас могли бы за четверку бороться с синими.
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