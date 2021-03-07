Дайч поглумился над Лакасеттом

Александр Лакасетт Наставник "Бернли" Шон Дайч поглумился над нападающим "Арсенала" Александром Лакасеттом после субботнего матча Премьер-Лиги.

Накануне "Бернли" удалось добыть ничью в домашнем противостоянии с "Арсеналом", весь второй тайм играя на удержание счета — 1:1.

Второй тайм матча на "Терф Мур" был отмечен инцидентом, когда защитник "бордовых" Эрик Питерс грубо сыграл против Лакасетта, а тот своим невероятным по громкости криком сотряс пустой стадион.

Дайч, в августе 2019 уже упрекавший игроков "Арсенала" за потерю равновесия при малейшем контакте, не упустил возможности еще раз задеть "канониров".

"Сегодня они хорошо повизжали. Мой визгометр, наверное, давно не показывал таких высоких значений", — цитирует Дайча BBC.

Ведущие телепередачи Match of the Day во главе с Гари Линекером тоже не упустили возможность поиздеваться над Лакасеттом, завершив субботнее шоу коллективным визгом и падением на землю.


Метки Арсенал, Бернли, Дайч, Лакасетт, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2021 15:00

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  1. chelsea88 07.03.2021 15:21 # chelsea88
    Нормас все ссут на бестолковки гейгугннеров.

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  2. royal-arsenal 07.03.2021 15:17 # royal-arsenal
    пиздец говножурналисты.. и Райт придурок.. я бы им вломил за такое глумление. Райт как будто в футбол не играл.
    Ляказетту по икре сзади бутсой, попробуйте, чтобы вам также вломили, посмотрел бы на ваши эмоции.
    Болевой шок - есть такая штука, и в футболе она постоянно случается.
    А Дайч придурок, очередной Тони Пьюлис для АПЛ, не долго Бёрнли тут тусоваться, команда без лица.

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  3. chelseafanmd 07.03.2021 15:13 # chelseafanmd
    даже на тв не упускают момент поглумиться над канонирам, честно не знаю сколько бы смог болеть за такой клуб...даже при Венгере дела была не особо хорошие но после, это не описать никакими словами! Разве что зайти и потрепать себе нервы, другое удовольствие не вижу у них)

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