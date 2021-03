Дайч поглумился над Лакасеттом

Наставник "Бернли" Шон Дайч поглумился над нападающим "Арсенала" Александром Лакасеттом после субботнего матча Премьер-Лиги.

Накануне "Бернли" удалось добыть ничью в домашнем противостоянии с "Арсеналом", весь второй тайм играя на удержание счета — 1:1.



Второй тайм матча на "Терф Мур" был отмечен инцидентом, когда защитник "бордовых" Эрик Питерс грубо сыграл против Лакасетта, а тот своим невероятным по громкости криком сотряс пустой стадион.



Дайч, в августе 2019 уже упрекавший игроков "Арсенала" за потерю равновесия при малейшем контакте, не упустил возможности еще раз задеть "канониров".



"Сегодня они хорошо повизжали. Мой визгометр, наверное, давно не показывал таких высоких значений", — цитирует Дайча BBC.



Ведущие телепередачи Match of the Day во главе с Гари Линекером тоже не упустили возможность поиздеваться над Лакасеттом, завершив субботнее шоу коллективным визгом и падением на землю.





@LacaLacazzete screaming yesterday was a complete joke! Match of the day took the piss! Good one @GaryLineker @IanWright0 @DionDublinsDube pic.twitter.com/Z1nswpErKG