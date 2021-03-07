Де Брюйне: "Сити" не думает о рекордах"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что впечатляющая победная серия его команды не станет источником давления в дерби против "Манчестер Юнайтед".

К дерби Манчестера на "Этихад" "Сити" подходит, одержав 21 победу подряд с учетом всех соревнований, что прежде не удавалось ни одному клубу Премьер-Лиги. До нового мирового рекорда "горожанам" остается выиграть семь матчей.



Такого рода серии нередко становятся источником давления, и зачастую команды испытывают облегчение, когда они прерываются, однако Де Брюйне уверяет, что он и его партнеры не мотивированы рекордами.



"Мы рассматриваем матч "Сити" против "Юнайтед" как отдельный матч, а не как матч номер 22. Пожалуй, мы удивили себя во время этой серии, но мы никогда не разговаривали о количестве выигранных матчей. Расписание настолько безумное, и тебе приходится играть каждые несколько дней, поэтому оглядываться назад просто некогда".



"Когда у тебя есть какой-то рекорд, это приятно, но ты не думаешь об этом, пока не оглянешься назад в конце сезона. В данное время это неважно", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.