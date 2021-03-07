Гвардиола назвал переломный матч сезона для "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал ничью 1:1 с "Вест Бромвичем" в середине декабря как переломный момент этого сезона.

После того матча, о котором вспоминает Гвардиола, "Сити" мог похвастать всего 20 набранными очками в 12 первых играх сезона. "Горожане" занимали девятое место в Премьер-Лиге, уступая восемь баллов лидирующему "Ливерпуля".



Однако после разговора со своим тренерским штабом Гвардиоле удалось вернуться к своим базовым принципам, и с тех пор "Сити" одержал 21 победу подряд, оторвавшись на 14 очков от ближайшего преследователя в таблице.



"Дело не только в самом матче против "Вест Бромвича", но и в предшествующих ему играх".



"Я всегда являюсь зрителем — я главный тренер, но также и зритель. Я хочу получать удовольствие, я хочу видеть, чтобы моя команда играла так, как должна, и я не получал этого очень, очень долго".



"Я проигрывал в Барселоне, проигрывал в Мюнхене, но моя команда всегда была узнаваема, а в тот период я не мог узнать свою команду, и мне не нравилось это".



"Иногда тебе нужно поразмышлять день-другой, и я поговорил со своим тренерским штабом, мы обсудили многие вещи и обсудили, что нам нужно сделать".



"Я сказал им: "Мы делали это здесь в Англии, мы делали это в Германии и Испании, поэтому давайте просто вернемся к нашим принципам. Давайте делать то, что нужно, и давайте попробуем заново".



"Нет гарантий, что ты будешь выигрывать матчи, но, по крайней мере, ты будешь гордиться и будешь узнавать свою команду. Затем одна победа, другая, и уверенность в себе растет, и это помогло нам оказаться там, где мы находимся", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.