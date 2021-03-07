Сульшер: "Дерби Манчестера — идеальный матч, чтобы взбодриться"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассматривает дерби с "Манчестер Сити" "идеальным матчем", чтобы придать своей команде искру.

Едва ли кто-то будет спорить, что в последнее время игра "Юнайтед" потускнела. К дерби Манчестера подопечные Сульшера подходят, три раза подряд сыграв 0:0.



Однако Оле Гуннар видит подходящую возможность взбодриться, особенно учитывая тот факт, что в прошлом сезоне Премьер-Лиги "красные дьяволы" оба раза победили "горожан".



"Это всегда идеальный матч, чтобы у каждого снова пошла игра. Ты проверяешь себя против очень хорошей команды, находящейся в форме. Будучи игроком "Манчестер Юнайтед", ты знаешь, что дерби значит для наших фанатов".



"Некоторые из своих лучших моментов эта команда пережила как раз против "Сити", на выезде и дома. Мы уже видели, как их можно победить. Нужно хорошо обороняться и хорошо атаковать".



"Ты заранее знаешь, что должен сыграть хорошо, видя форму, в которой находится соперник. У тебя летают бабочки, кипит кровь, и ты думаешь: "Это проверка для меня, это вызов".



"Перед такими вызовами ты и подписываешься, переход в "Манчестер Юнайтед". Проявлять себя в больших матчах — это следующий шаг для нас", — цитирует Сульшера Sky Sports.