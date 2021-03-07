ПСЖ заинтересован в Де Хеа

ПСЖ проявляет интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа.

Заступив на тренерский мостик ПСЖ по ходу этого сезона, сейчас Маурисио Почеттино планирует перестройку команды.



Эту перестройку экс-наставник "Тоттенхэма" хочет начать с приглашения другого голкипера на место Кейлора Наваса.



Ранее с переездом в Париж связывали бывшего подопечного Почеттино по "Тоттенхэму" Уго Льориса, однако The Sun утверждает, что истинной целью чемпионов Лиги 1 является Де Хеа.



30-летний испанец является самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю, однако его положение как первого номера "Юнайтед" выглядит довольно шатким из-за давления со стороны молодого и амбициозного Дина Хендерсона.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер понимает, что Де Хеа и Хендерсон больше не могут уживаться вместе, и одного из них ему, вероятно, придется продать грядущим летом.



Таким образом, интерес ПСЖ к Де Хеа может оказаться на руку "Юнайтед", если Сульшер остановит свой выбор на Хендерсоне как на первом номере "дьяволов" на предстоящие годы.