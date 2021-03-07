ПСЖ заинтересован в Де Хеа

Давид Де Хеа ПСЖ проявляет интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа.

Заступив на тренерский мостик ПСЖ по ходу этого сезона, сейчас Маурисио Почеттино планирует перестройку команды.

Эту перестройку экс-наставник "Тоттенхэма" хочет начать с приглашения другого голкипера на место Кейлора Наваса.

Ранее с переездом в Париж связывали бывшего подопечного Почеттино по "Тоттенхэму" Уго Льориса, однако The Sun утверждает, что истинной целью чемпионов Лиги 1 является Де Хеа.

30-летний испанец является самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю, однако его положение как первого номера "Юнайтед" выглядит довольно шатким из-за давления со стороны молодого и амбициозного Дина Хендерсона.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер понимает, что Де Хеа и Хендерсон больше не могут уживаться вместе, и одного из них ему, вероятно, придется продать грядущим летом.

Таким образом, интерес ПСЖ к Де Хеа может оказаться на руку "Юнайтед", если Сульшер остановит свой выбор на Хендерсоне как на первом номере "дьяволов" на предстоящие годы.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, слухи

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2021 11:00

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