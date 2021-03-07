"Юнайтед" обратился насчет Рафиньи

Рафинья "Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно бразильского вингера "Лидса" Рафиньи.

Покупка Рафиньи у "Ренна" за 17 миллионов фунтов в октябре 2020 стала большой трансферной удачей для "Лидса". 24-летний бразилец быстро адаптировался в английском футболе и привлек поклонников как среди фанатов, так и среди топ-клубов.

Лишь недавно пресса сообщала об интересе к Рафинье со стороны "Ливерпуля". А сейчас, утверждает бразильское издание UOL, свой запрос насчет игрока сделал "Юнайтед".

Агентом Рафиньи выступает бывший полузащитник "Челси" Деку, который в этом месяце собирается встретиться со спортивным директором "Лидса" Виктором Ортой, чтобы обсудить возможный уход своего клиента на повышение грядущим летом.

Добавим, что в этом сезоне Рафинья забил пять голов и отдал пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.


Метки Лидс, Манчестер Юнайтед, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2021 10:00

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