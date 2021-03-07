"Юнайтед" обратился насчет Рафиньи
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос относительно бразильского вингера "Лидса" Рафиньи.
Покупка Рафиньи у "Ренна" за 17 миллионов фунтов в октябре 2020 стала большой трансферной удачей для "Лидса". 24-летний бразилец быстро адаптировался в английском футболе и привлек поклонников как среди фанатов, так и среди топ-клубов.
Лишь недавно пресса сообщала об интересе к Рафинье со стороны "Ливерпуля". А сейчас, утверждает бразильское издание UOL, свой запрос насчет игрока сделал "Юнайтед".
Агентом Рафиньи выступает бывший полузащитник "Челси" Деку, который в этом месяце собирается встретиться со спортивным директором "Лидса" Виктором Ортой, чтобы обсудить возможный уход своего клиента на повышение грядущим летом.
Добавим, что в этом сезоне Рафинья забил пять голов и отдал пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
07.03.2021 10:00
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фигасе, Деку теперь агентом работает??
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