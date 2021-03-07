Клопп не готов пожертвовать Премьер-Лигой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не готов пожертвовать Премьер-Лигой ради более успешного выступления в Лиге Чемпионов.

Обыграв "РБ Лейпциг" в первой встрече со счетом 0:2, "Ливерпуль" одной ногой оказался в четвертьфинале Лиги Чемпионов.



В то же время дела "красных" в Премьер-Лиге идут неважно, и даже их попадание в топ-4 находится под большим вопросом. Однако Клопп не готов выбросить белый флаг во внутреннем чемпионате.



"Сейчас мы играем с "Фулхэмом", а через три дня мы играем с "РБ Лейпциг", и мы еще не вышли в следующий раунд. Я не могу думать о победе в Лиге Чемпионов сейчас — нам все еще нужно преодолеть этот сложный раунд".



"На этой неделе мы проводим три матча. Это поздняя стадия сезона, и когда между матчами всего два дня отдыха, это тяжело".



"Мы еще посмотрим, кого выпустим в воскресенье и кто сыграет в среду, но мы не сдаемся в Премьер-Лиге — этому никогда не бывать".



"Нет такого матча, который мы можем сыграть и проиграть, а люди скажут: "Ах, все ясно, если посмотреть на их состав".



"Ливерпуль" — слишком большой клуб, и слишком многие люди заинтересованы. Мы не играем за закрытыми дверьми без камер — мы играем перед нашими людьми и чувствуем ответственность, чтобы в каждом матче стараться изо всех сил ради победы. Наш настрой всегда неизменен", — цитирует Клоппа Sky Sports.