Мэйтланд-Найлс: "Лучше сражаться за выживание, чем гнить в "Арсенале"
Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс объяснил, почему на вторую половину этого сезона отправился в "Вест Бромвич".
В концовке прошлого сезона Мэйтланд-Найлс сыграл важную роль в завоевании "канонирами" Кубка Англии, однако в первой половине этой кампании Эйнсли редко попадал в стартовый состав команды Микеля Артеты.
Сложившаяся ситуация подтолкнула 23-летнего англичанина к переходу в "Вест Бромвич" на правах аренды. Мэйтланд-Найлса ничуть не смущает, что "дрозды" ведут борьбу за выживание в Премьер-Лиге.
"Это очередная аренда, и в конечном счете ты вернешься в свой клуб. Просто здесь у меня больше шансов показать, на что я способен, нежели остаток сезона сидеть и гнить на лавке".
"Возможность играть — это главная причина моего перехода. Нет ничего лучше, чем играть. Я чувствовал, что это будет замечательный опыт — опыт работы с людьми, которые стараются спасти свои карьеры и стараются остаться в Премьер-Лиге".
"Думаю, это идеальное место для меня и для того, чтобы я мог показать свои качества", — сообщил Мэйтланд-Найлс talkSPORT.
07.03.2021 08:00
Просмотров: 1254
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну так и есть. Гнабри по такому же пути пошёл и вот как пошло дальше у него
(ответить)
Всё правильно, до одного это дошло. Посмотрим, дойдёт ли до других.
(ответить)
Так-то он говорил, что лучше играть в клубе борющимся за выживание, чем гнить на лавке запасных
Но фапл - есть фапл
(ответить)
Такие новости надо вечером публиковать, а не рано утром. Стареешь Миха!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий