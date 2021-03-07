Мэйтланд-Найлс: "Лучше сражаться за выживание, чем гнить в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс объяснил, почему на вторую половину этого сезона отправился в "Вест Бромвич".

В концовке прошлого сезона Мэйтланд-Найлс сыграл важную роль в завоевании "канонирами" Кубка Англии, однако в первой половине этой кампании Эйнсли редко попадал в стартовый состав команды Микеля Артеты.



Сложившаяся ситуация подтолкнула 23-летнего англичанина к переходу в "Вест Бромвич" на правах аренды. Мэйтланд-Найлса ничуть не смущает, что "дрозды" ведут борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



"Это очередная аренда, и в конечном счете ты вернешься в свой клуб. Просто здесь у меня больше шансов показать, на что я способен, нежели остаток сезона сидеть и гнить на лавке".



"Возможность играть — это главная причина моего перехода. Нет ничего лучше, чем играть. Я чувствовал, что это будет замечательный опыт — опыт работы с людьми, которые стараются спасти свои карьеры и стараются остаться в Премьер-Лиге".



"Думаю, это идеальное место для меня и для того, чтобы я мог показать свои качества", — сообщил Мэйтланд-Найлс talkSPORT.