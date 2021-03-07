Мэйтланд-Найлс: "Лучше сражаться за выживание, чем гнить в "Арсенале"

Эйнсли Мэйтланд-Найлс Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс объяснил, почему на вторую половину этого сезона отправился в "Вест Бромвич".

В концовке прошлого сезона Мэйтланд-Найлс сыграл важную роль в завоевании "канонирами" Кубка Англии, однако в первой половине этой кампании Эйнсли редко попадал в стартовый состав команды Микеля Артеты.

Сложившаяся ситуация подтолкнула 23-летнего англичанина к переходу в "Вест Бромвич" на правах аренды. Мэйтланд-Найлса ничуть не смущает, что "дрозды" ведут борьбу за выживание в Премьер-Лиге.

"Это очередная аренда, и в конечном счете ты вернешься в свой клуб. Просто здесь у меня больше шансов показать, на что я способен, нежели остаток сезона сидеть и гнить на лавке".

"Возможность играть — это главная причина моего перехода. Нет ничего лучше, чем играть. Я чувствовал, что это будет замечательный опыт — опыт работы с людьми, которые стараются спасти свои карьеры и стараются остаться в Премьер-Лиге".

"Думаю, это идеальное место для меня и для того, чтобы я мог показать свои качества", — сообщил Мэйтланд-Найлс talkSPORT.


Метки Арсенал, Вест Бромвич, Мэйтланд-Найлс

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1254

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. januzaj00 07.03.2021 09:05 # januzaj00
    Ну так и есть. Гнабри по такому же пути пошёл и вот как пошло дальше у него

    (ответить)

  2. chelsea88 07.03.2021 08:30 # chelsea88
    Всё правильно, до одного это дошло. Посмотрим, дойдёт ли до других.

    (ответить)

  3. arsenal-fc-fan 07.03.2021 08:30 # arsenal-fc-fan
    Так-то он говорил, что лучше играть в клубе борющимся за выживание, чем гнить на лавке запасных
    Но фапл - есть фапл

    (ответить)

  4. suddenly 07.03.2021 08:02 # suddenly
    Такие новости надо вечером публиковать, а не рано утром. Стареешь Миха!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: