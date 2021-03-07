Доктора предсказывали смерть Фергюсона с вероятностью в 80 процентов

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон рассказал, что после кровоизлияния в мозг в 2018 году доктора оценивали вероятность смертельного исхода в 80 процентов.

В субботу на Фестивале фильмов в Глазго состоялась премьера документального фильма Sir Alex Ferguson: Never Give In (Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся), автором которого является Джейсон Фергюсон, сын сэра Алекса.



Этот фильм посвящен восстановлению шотландской легенды, выигравшей 38 трофеев в течение 26 лет в "Юнайтед", после операции на головном мозге.



"Я помню, как упал, а дальше совершенно ничего не помню. Это было внезапно. Все остановилось, просто остановилось. Я завис где-то между", — вспоминает Фергюсон.



Сэр Алекс, вероятность выживания которого была оценена в 20 процентов, также рассказал о своем главном страхе, который он испытывал в то время.



"Я потерял свой голос и просто не мог выговорить ни слова. Это была ужасно, абсолютно ужасно. Я постоянно думал: вернется ли моя память? Смогу ли я когда-нибудь снова говорить?" — цитирует 79-летнего Фергюсона Sky Sports.