Доктора предсказывали смерть Фергюсона с вероятностью в 80 процентов

Сэр Алекс Фергюсон Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон рассказал, что после кровоизлияния в мозг в 2018 году доктора оценивали вероятность смертельного исхода в 80 процентов.

В субботу на Фестивале фильмов в Глазго состоялась премьера документального фильма Sir Alex Ferguson: Never Give In (Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся), автором которого является Джейсон Фергюсон, сын сэра Алекса.

Этот фильм посвящен восстановлению шотландской легенды, выигравшей 38 трофеев в течение 26 лет в "Юнайтед", после операции на головном мозге.

"Я помню, как упал, а дальше совершенно ничего не помню. Это было внезапно. Все остановилось, просто остановилось. Я завис где-то между", — вспоминает Фергюсон.

Сэр Алекс, вероятность выживания которого была оценена в 20 процентов, также рассказал о своем главном страхе, который он испытывал в то время.

"Я потерял свой голос и просто не мог выговорить ни слова. Это была ужасно, абсолютно ужасно. Я постоянно думал: вернется ли моя память? Смогу ли я когда-нибудь снова говорить?" — цитирует 79-летнего Фергюсона Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2021 07:00

Количество просмотров Просмотров: 395

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  1. meshuggah 07.03.2021 07:48 # meshuggah
    Здоровья дедушке

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  2. empry 07.03.2021 07:42 # empry
    Старик, подаривший нам множество незабываемых моментов. Великий. Сэр

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  3. pakhrudinov 07.03.2021 07:34 # pakhrudinov
    Сэр Алекс Фергюсон...не могу не отдать ему дань уважения... Надеюсь будет жить долго и в добром здравии!! А мю я желаю ярких и запоминающихся поражений!))

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  4. babsez 07.03.2021 07:10 # babsez
    Затащил в Ферги тайм

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