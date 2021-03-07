28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 7 марта, четырьмя поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ БРОМВИЧ — НЬЮКАСЛ 15:00 Онлайн-трансляция



Невероятно важный матч для обеих команд. В случае победы "Вест Бромвич" сократит отставание от спасительного 17-го места, занимаемого как раз "Ньюкаслом", до шести очков, а в случае поражения окажется в 12 баллах позади соперника. "Дрозды" выиграли только пять из 23 встреч с "сороками" в рамках Премьер-Лиги, уступив 12 раз.



Вингер "Вест Бромвича" Грейди Дианганга пропускает третий матч кряду из-за болезни. Киран Гиббс под вопросом.



"Ньюкасл" потерял до апреля Аллана Сен-Максимена и Мигеля Альмирона. Также вне игры Каллум Уилсон. Федерико Фернандесу, Айзеку Хейдену и Эмилю Крафту предстоят фитнес-тесты.



ЛИВЕРПУЛЬ — ФУХЭМ 15:00



В воскресенье будет ровно один год с момента последнего домашнего матча "Ливерпуля" при зрителях. С недавних пор игры на "Энфилде" являются настоящим мучением для команды Юргена Клоппа, потерпевшей здесь пять поражений подряд. "Фулхэм" не проигрывает на выезде уже семь матчей Премьер-Лиги кряду, и это клубный рекорд. В 18 последних выездах на "Энфилд" "дачники" забили только четыре гола.



Защитник "Ливерпуля" Озан Кабак находится под большим вопросом, но Натаниэль Филлипс должен выздороветь. Мохамед Салах в порядке, несмотря на замену в предыдущем матче.



"Фулхэм" по-прежнему лишен лишь полузащитника Тома Кэрни.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30



"Манчестер Сити" находится в поисках своей 22-й победы подряд с учетом всех соревнований, но даже в случае поражения сохранит двузначное преимущество над "Манчестер Юнайтед", который не проигрывает на выезде уже 21 матч Премьер-Лиги кряду. "Красные дьяволы" одержали три победы в четырех последних встречах с "горожанами" во всех турнирах.



Защитник "Сити" Натан Аке освободил лазарет и приступил к тренировкам.



Голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа едва стал отцом и из Испании пока не вернулся, а значит Дин Хендерсон продолжит защищать ворота команды. Антони Мартиаля беспокоит колено, Виктора Линделефа — спина, но оба должны быть в порядке.



ТОТТЕНХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:15



После серии из пяти поражений в шести матчах Премьер-Лиги "Тоттенхэм взбодрился и впервые с ноября оформил две победы подряд в чемпионате. В то же время "Кристал Пэлас" оба своих последних поединка завершил со счетом 0:0. "Шпоры" не проигрывают уже 11 матчей Премьер-Лиги кряду против "орлов", включая девять побед.



Полузащитник "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо пока не залечил заднюю поверхность бедра.



Нападающий "Пэлас" Уилфрид Заха возвращается после пяти матчей отсутствия с повреждением задней поверхности бедра. Джеймс Маккарти, Натаниэль Клайн, Джеймс Макартур, Мамаду Сако и Джеймс Томкинс команде не помогут.