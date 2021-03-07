"Лестер" вырвал победу у "Брайтона" и вышел на второе место

"Лестер" одержал свою первую за три последних матча Премьер-Лиги победу, вырвав три очка против "Брайтона" (1:2) и поднявшись на второе мест.

"Чайкам" удалось открыть счет уже на 10-й минуте этого матча. Чаглар Сеюнджю слишком выбросился навстречу Нилу Мопе, а тот сделал короткую передачу на образовавшееся свободное пространство в центр штрафной, откуда Адам Лаллана поразил ворота — 1:0.



В дальнейшем игра складывалась достаточно комфортно для "Брайтона", так как "лисы" были далеки от своих лучших образцов и моменты создавали редко.



Тем не менее, на 62-й минуте счет стал равным. У Юри Тилеманса неожиданно легко прошла передача низом по центру на Келечи Ихеаначо, который открылся в штрафной и подсек мяч перед голкипером — 1:1.



Развязка наступила в самой концовке. "Лестеру" все-таки удалось вырвать победу при отсутствии явных моментов. Принятым с помощью VAR решением "лисы" не получили пенальти, но так оказалось даже лучше, потому что после подачи углового Даниэль Амарти поразил головой пустые ворота, наказав за ошибку голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса — 1:2.



Если "Лестер" и не в кризисе, то очень близок к нему, но здесь команде Брендана Роджерса удалось на зубах вырвать нужный результат и укрепить свое положение в топ-4. "Брайтон" по-прежнему неплохо играет и по-прежнему невезуч.



"Брайтон" — "Лестер". Отчет о матче