Данни Ингс снова травмирован

Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс получил очередную травму и теперь пропустит месяц.

Это несчастье приключилось с Ингсом во время комфортной для "святых" победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед" в субботу.



Получив повреждение мышечного характера, Данни завершил матч на 13-й минуте, и главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль уже не рассчитывает на своего лучшего бомбардира в этом месяце.



"Думаю, это мышечная травма, но она выглядит неприятно".



"Я не знаю, когда мы снова сможем на него рассчитывать. Обычно на восстановление после мышечных травм требуются минимум четыре недели, поэтому посмотрим", — сообщил Хазенхюттль официальному веб-сайту своего клуба.



Добавим, забивший девять голов в 25 матчах этого сезона Ингс уже успел побывать в лазарете ранее в этой кампании, пропустив месяц с повреждением колена до Рождества.