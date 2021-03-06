Де Брюйне назвал лучшее решение в своей карьере

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне назвал решение уйти из "Челси" в январе 2014 лучшим в своей карьере.

Появившись в стартовом составе "Челси" два раза на четыре первых матча сезона Премьер-Лиги 2013/14, затем Де Брюйне угодил в опалу к Жозе Моуриньо и стал проигрывать конкуренцию Виллиану, Оскару, Хуану Мате и Андре Шюррле.



Де Брюйне чувствовал, что в то время его карьера достигла "низшей точки". И решение перейти в "Вольфсбург" все перевернуло — после 51 матча за немецкий клуб Кевин вернулся в Премьер-Лигу звездой, присоединившись к "Сити".



"Я решил уйти, потому что в то время совсем не получал шансов играть. Не было похоже на то, что у меня прибавится возможностей, поэтому лучшим решением для моей карьеры было уйти из "Челси" туда, где я смогу начать заново".



"Ожидал ли я, что все так сложится? Естественно, нет, потому что то была низшая точка моей карьеры, но я никогда не сомневался в своих способностях как футболиста".



"Восемь лет назад я и представить не мог, что буду играть за "Сити", поучаствую в Чемпионатах Мира и все такое. Это удивительно", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.