Де Брюйне назвал лучшее решение в своей карьере

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне назвал решение уйти из "Челси" в январе 2014 лучшим в своей карьере.

Появившись в стартовом составе "Челси" два раза на четыре первых матча сезона Премьер-Лиги 2013/14, затем Де Брюйне угодил в опалу к Жозе Моуриньо и стал проигрывать конкуренцию Виллиану, Оскару, Хуану Мате и Андре Шюррле.

Де Брюйне чувствовал, что в то время его карьера достигла "низшей точки". И решение перейти в "Вольфсбург" все перевернуло — после 51 матча за немецкий клуб Кевин вернулся в Премьер-Лигу звездой, присоединившись к "Сити".

"Я решил уйти, потому что в то время совсем не получал шансов играть. Не было похоже на то, что у меня прибавится возможностей, поэтому лучшим решением для моей карьеры было уйти из "Челси" туда, где я смогу начать заново".

"Ожидал ли я, что все так сложится? Естественно, нет, потому что то была низшая точка моей карьеры, но я никогда не сомневался в своих способностях как футболиста".

"Восемь лет назад я и представить не мог, что буду играть за "Сити", поучаствую в Чемпионатах Мира и все такое. Это удивительно", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2021 23:00

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  1. chelsiukpro 07.03.2021 00:19 # chelsiukpro
    Но Челси зделал бизнес на этом рыжике купив за 17 продав 28...так что пох... есть как есть но я лично не желел. На его место тоже пришли талантливые парни

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  2. chelsiukpro 07.03.2021 00:16 # chelsiukpro
    А вчём была проблема? Был молод и не вынослив.. мог в аренду в тот же Волсбург уити на пару сезонов а потом бы Челси играл бы в основе!

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  3. mixmaster 06.03.2021 23:56 # mixmaster
    ехехе, щелси - низшая точка в карьере любого игрока, кдб прав на все 100%

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  4. chelsea 06.03.2021 23:52 # chelsea
    вот же псина

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  5. arhangel777 06.03.2021 23:22 # arhangel777
    Просто лучший!
    C’mon City!!!

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  6. billy-bones 06.03.2021 23:06 # billy-bones
    Пожалуй, но звездой он в МС не приходил, там волки тупо цену заломили.

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