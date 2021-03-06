Де Брюйне назвал лучшее решение в своей карьере
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне назвал решение уйти из "Челси" в январе 2014 лучшим в своей карьере.
Появившись в стартовом составе "Челси" два раза на четыре первых матча сезона Премьер-Лиги 2013/14, затем Де Брюйне угодил в опалу к Жозе Моуриньо и стал проигрывать конкуренцию Виллиану, Оскару, Хуану Мате и Андре Шюррле.
Де Брюйне чувствовал, что в то время его карьера достигла "низшей точки". И решение перейти в "Вольфсбург" все перевернуло — после 51 матча за немецкий клуб Кевин вернулся в Премьер-Лигу звездой, присоединившись к "Сити".
"Я решил уйти, потому что в то время совсем не получал шансов играть. Не было похоже на то, что у меня прибавится возможностей, поэтому лучшим решением для моей карьеры было уйти из "Челси" туда, где я смогу начать заново".
"Ожидал ли я, что все так сложится? Естественно, нет, потому что то была низшая точка моей карьеры, но я никогда не сомневался в своих способностях как футболиста".
"Восемь лет назад я и представить не мог, что буду играть за "Сити", поучаствую в Чемпионатах Мира и все такое. Это удивительно", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.
06.03.2021 23:00
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Но Челси зделал бизнес на этом рыжике купив за 17 продав 28...так что пох... есть как есть но я лично не желел. На его место тоже пришли талантливые парни
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А вчём была проблема? Был молод и не вынослив.. мог в аренду в тот же Волсбург уити на пару сезонов а потом бы Челси играл бы в основе!
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ехехе, щелси - низшая точка в карьере любого игрока, кдб прав на все 100%
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вот же псина
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Просто лучший!
C’mon City!!!
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Пожалуй, но звездой он в МС не приходил, там волки тупо цену заломили.
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