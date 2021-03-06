Фернандеш не согласен, что он проваливает большие матчи

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не согласился с претензиями насчет того, что он проваливает большие матчи.

В своем 41 матче за "Юнайтед" после перехода из "Спортинга" в январе 2020 Фернандеш поучаствовал в 40 голах.



И хотя в нынешнем сезоне "красные дьяволы" не одержали ни одной победы против других представителей "большой шестерки", а Бруну в этих матчах отметился только одним реализованным пенальти, 26-летний португалец не считает критику в свой адрес обоснованной.



"Я не знаю, что люди подразумевают под "топ-6", потому что топ-6 определяет таблица. Я забивал и ассистировал против некоторых из них. В этом сезоне я забил "Тоттенхэму". Но некоторые люди говорят, что пенальти не считаются!"



"Знаю, люди ожидают, что Бруну будет забивать и ассистировать в каждом матче, потому что я играл очень хорошо, когда только пришел. Если посмотреть на мою статистику, каждый подумает, что Бруну должен забивать в каждом матче, Бруну должен ассистировать в каждом матче".



"Я хочу этого — и это самая важная вещь. Однако, будучи игроком, я не отделяю "большую шестерку" от остальной лиги. К каждому матчу я отношусь одинаково. Кроме того, думаю, эта лига — не спринт, а марафон. Так что ты должен забивать или побеждать не против "большой шестерки" — ты должен забивать или побеждать против каждого".



"Я видел, как люди говорят, что Бруну не так уж хорош против "большой шестерки". Люди говорили, что Бруну слишком часто теряет мяч, когда мы проигрываем".



"Кроме того, в матче против "Башакшехира" я забил два гола и совершил больше потерь, чем их команда, но люди все равно говорили обо мне как о лучшем игроке матча. Так в чем смысл?" — сообщил Фернандеш Sky Sports.



