Джака извинился за свою ошибку против "Бернли"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака извинился за свою результативную ошибку в матче против "Бернли".

Схлопотав глупейшую красную карточку в матче первого круга этого сезона против "Бернли", во второй встрече с "бордовыми" Джака вновь оказал огромное влияние на игру.



Когда "канониры" вели в счете 0:1 и доминировали над соперником, Гранит взял мяч у своего голкипера Бернда Лено, а затем, делая передачу, попал в Криса Вуда, от которого снаряд отскочил в пустые ворота — 1:1. Свою вину швейцарец полностью осознает.



"Признаю свою вину за их гол и сожалею об этой ошибке. Таков футбол, и прямо сейчас я ровно так же разочарован, как и все вы", — сообщил Джака в инстаграме.



Лено, которого вместе с Джакой известный фанат "Арсенал" Пирс Морган метко назвал "тупой и еще тупее", также высказался по поводу инцидента с пропущенным голом.



"Мы хотели снова выйти из обороны через розыгрыш мяча, потому что мы работали над этим, но Граниту очень не повезло".



"Такие вещи случаются. Всегда есть риск, когда вы выходите из обороны через розыгрыш мяча, но таков наш стиль. Думаю, у нас было более чем достаточно ситуация, когда это работало в нашу пользу", — сообщил Лено BBC.