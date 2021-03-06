Мартинес: "Арсенал" не был достоин меня"
Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес раскритиковал свой бывший клуб "Арсенал".
Блестяще подменив получившего травму Бернда Лено в концовке прошлого сезона, Мартинес помог "Арсеналу" выиграть Кубок Англии.
Затем Эмилиано в очередной раз почувствовал, что "канониры" в него не верят, и это подтолкнуло его к переходу в "Астон Виллу", где он выглядит одним из лучших вратарей Премьер-Лиги в этом сезоне.
"Я люблю все, что связано с "Арсеналом". Я по-прежнему их люблю и по-прежнему смотрю их матчи, но я просто чувствовал, что они относятся ко мне не так, как я того заслуживаю".
"Такова реальность, потому что они продолжали покупать голкиперов и пускать вперед меня, голкипера из их академии".
"Когда я получил свой шанс и проявил себя, у меня по-прежнему было ощущение, что они недостойны меня, учитывая их отношение ко мне. Они не могли гарантировать, что я буду играть матчи, а раз так, то я решил уйти".
"Они не говорили мне, что я не буду играть. Они просто сказали, что не гарантируют мне матчи, как я того хотел".
"Поэтому, спустя 10 лет, я решил уйти, и это было сложно. Моя семья не понимала, почему я ухожу, демонстрируя такой хороший уровень в "Арсенале", но я принял это решение, и я очень им горжусь".
"Это был риск, но я всегда считал, что ты ничего не добьешься в жизни, если будешь оставаться в зоне комфорта. Я решил сделать шаг наверх", — сообщил Мартинес Sky Sports.
06.03.2021 20:00
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Мартинес: "Арсенал" не был достоин меня"
ВОТ ЭТО ПРЕДЬЯВА :))
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Топовый Кипр, но Лено приемник Нойера такто
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