Мартинес: "Арсенал" не был достоин меня"

Эмилиано Мартинес Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес раскритиковал свой бывший клуб "Арсенал".

Блестяще подменив получившего травму Бернда Лено в концовке прошлого сезона, Мартинес помог "Арсеналу" выиграть Кубок Англии.

Затем Эмилиано в очередной раз почувствовал, что "канониры" в него не верят, и это подтолкнуло его к переходу в "Астон Виллу", где он выглядит одним из лучших вратарей Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Я люблю все, что связано с "Арсеналом". Я по-прежнему их люблю и по-прежнему смотрю их матчи, но я просто чувствовал, что они относятся ко мне не так, как я того заслуживаю".

"Такова реальность, потому что они продолжали покупать голкиперов и пускать вперед меня, голкипера из их академии".

"Когда я получил свой шанс и проявил себя, у меня по-прежнему было ощущение, что они недостойны меня, учитывая их отношение ко мне. Они не могли гарантировать, что я буду играть матчи, а раз так, то я решил уйти".

"Они не говорили мне, что я не буду играть. Они просто сказали, что не гарантируют мне матчи, как я того хотел".

"Поэтому, спустя 10 лет, я решил уйти, и это было сложно. Моя семья не понимала, почему я ухожу, демонстрируя такой хороший уровень в "Арсенале", но я принял это решение, и я очень им горжусь".

"Это был риск, но я всегда считал, что ты ничего не добьешься в жизни, если будешь оставаться в зоне комфорта. Я решил сделать шаг наверх", — сообщил Мартинес Sky Sports.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2021 20:00

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  1. chelsiukpro 06.03.2021 20:58 # chelsiukpro
    Мартинес: "Арсенал" не был достоин меня"
    ВОТ ЭТО ПРЕДЬЯВА :))

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  2. gameboy 06.03.2021 20:28 # gameboy
    Топовый Кипр, но Лено приемник Нойера такто

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