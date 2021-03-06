Артета: "Должны были побеждать в два-три мяча"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета чувствует, что его команда должна была побеждать "Бернли" с крупным счетом.

Открыв счет на "Терф Мур" уже на шестой минуте усилиями Пьер-Эмерика Обамеянга, далее "канониры" доминировали над соперником, однако грубейшая ошибка Гранита Джаки в концовке первого тайма позволила "Бернли" восстановить равновесие.



Счет 1:1 не изменился до финального свистка — "бордовые" закрылись и удержали ничью, заставив Артету сожалеть об упущенных возможностях.



"Это очень тяжелое место для выездов, но, следует сказать, мы должны были забивать еще, учитывая те большие моменты, которые у нас были. Когда ты упускаешь такие моменты и когда решения рефери против тебя, то выигрывать футбольные матчи становится сложно. Если это не пенальти, то кто-нибудь должен нам объяснить это".



"Учитывая продемонстрированную нами игру, мы должны были побеждать. Когда ты этого не делаешь, пенять остается на себя. Мы полностью доминировали в первом тайме, но они усложнили нам жизнь с помощью игры в длинный заброс мяча".



"Мы создавали моменты и должны были побеждать в два или три мяча. Если ты позволяешь какой-либо команде Премьер-Лиги сохранить надежду, она этим воспользуется", — цитирует Артету BBC.