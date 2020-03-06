Эшли Коул: "Трент выглядит вялым и уставшим"

Экс-игрок "Челси" и сборной Англии Эшли Коул выразил озабоченность игрой крайнего защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.

Именно с фланга Александер-Арнольда пришел гол, который ознаменовал поражение "Ливерпуля" от "Челси" в минувший четверг (0:1). "Красные" впервые в своей истории проиграли пять домашних матчей подряд.



Коул чувствует, что Александер-Арнольду, возможно, требуется передышка, связывая проблемы Трента с постоянными перестановками в центре обороны команды.



"Если честно, мне кажется, что Трент выглядит вялым, выглядит уставшим".



"Это сложно, когда тебе твои партнеры по линии обороны постоянно меняются".



"У меня просто есть ощущение, что он стал чуть более уязвим в ситуациях один на один, и он должен улучшить это, чтобы стать игроком самого высокого уровня", — сообщил Коул в эфире Sky Sports.