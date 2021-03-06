Фанат объяснил, почему "Ливерпуль" так плох на "Энфилде"
Болельщик "Ливерпуля" нашел невероятное объяснение ужасной домашней формы команды Юргена Клоппа.
Проиграв в минувший четверг "Челси" со счетом 0:1, "Ливерпуль" впервые в своей истории оформил пять поражений подряд на "Энфилде".
Дозвонившись в эфир радиостанции talkSPORT, болельщик "Ливерпуля" по имени Фрэнки выдвинул теорию о том, что красные полотна, которыми на стадионе затянуты кресла, отвлекают футболистов.
"Убежден, дело не только в "Энфилде". У всех клубов, которые играют в красном, наблюдается подобное: "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".
"У нас на трибунах красные полотна, и играем мы в красной форме. Убежден, из-за смешения цветов игрокам требуется больше времени, чтобы при игре в пас разглядеть своих партнеров по команде".
"Я могу гарантировать, что "Ливерпуль" будет играть гораздо лучше, если изменит цвет полотен. Даже если это даст 10 процентов разницы, это все равно много", — сообщил Фрэнки.
06.03.2021 17:00
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Так ведь болелы тоже в красном ходили и с шарфами. Флагами красными махали
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Мб он дизайнер, че его сразу в шизоиды записали.
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У Лэмпарда бухач затянулся после увольнения.
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Картонных болельщиков нужно посадить
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Очередной шизоид, я помню, давно кто-то постил, якобы официальную статистику выступлений вратарей в формах разных цветов, и типа у красной вратарской формы отвратительные показатели. Вот данный шиз из той же палаты вырвался.
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Фрэнки Лэмпард
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Все фанаты лузерхуя такие отбитые дауны?
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