Фанат объяснил, почему "Ливерпуль" так плох на "Энфилде"

Энфилд Болельщик "Ливерпуля" нашел невероятное объяснение ужасной домашней формы команды Юргена Клоппа.

Проиграв в минувший четверг "Челси" со счетом 0:1, "Ливерпуль" впервые в своей истории оформил пять поражений подряд на "Энфилде".

Дозвонившись в эфир радиостанции talkSPORT, болельщик "Ливерпуля" по имени Фрэнки выдвинул теорию о том, что красные полотна, которыми на стадионе затянуты кресла, отвлекают футболистов.

"Убежден, дело не только в "Энфилде". У всех клубов, которые играют в красном, наблюдается подобное: "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".

"У нас на трибунах красные полотна, и играем мы в красной форме. Убежден, из-за смешения цветов игрокам требуется больше времени, чтобы при игре в пас разглядеть своих партнеров по команде".

"Я могу гарантировать, что "Ливерпуль" будет играть гораздо лучше, если изменит цвет полотен. Даже если это даст 10 процентов разницы, это все равно много", — сообщил Фрэнки.


Метки Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1745

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shearer1 06.03.2021 17:46 # shearer1
    Так ведь болелы тоже в красном ходили и с шарфами. Флагами красными махали

    (ответить)

  2. billy-bones 06.03.2021 17:26 # billy-bones
    Мб он дизайнер, че его сразу в шизоиды записали.

    (ответить)

  3. arman-kz 06.03.2021 17:25 # arman-kz
    У Лэмпарда бухач затянулся после увольнения.

    (ответить)

  4. meshuggah 06.03.2021 17:25 # meshuggah
    Картонных болельщиков нужно посадить

    (ответить)

  5. novocaine 06.03.2021 17:10 # novocaine
    Очередной шизоид, я помню, давно кто-то постил, якобы официальную статистику выступлений вратарей в формах разных цветов, и типа у красной вратарской формы отвратительные показатели. Вот данный шиз из той же палаты вырвался.

    (ответить)

  6. ganinilyha 06.03.2021 17:02 # ganinilyha
    Фрэнки Лэмпард

    (ответить)

  7. danny949494 06.03.2021 17:01 # danny949494
    Все фанаты лузерхуя такие отбитые дауны?Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: