Эллардайс: "Премьер-Лига заставляет нас вылететь"

Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс пожаловался, что Премьер-Лига пытается поспособствовать вылету его клуба в Чемпионшип.

В полдень воскресенья находящемуся в зоне вылета "Вест Бромвичу" предстоит невероятно важный матч против "Ньюкасла", занимающего 17-го позицию в таблице.



"Сороки" не играли в мид-уик и всю неделю целенаправленно готовились к выезду на "Хоторнс", тогда как "дрозды" в четверг вечером потерпели поражение 0:1 от "Эвертона". И Большой Сэм видит в этом несправедливость.



"Мы спросили Премьер-Лигу, можем ли мы сыграть матч с "Ньюкаслом" в понедельник, и они сказали "нет". Что нам остается? Придется играть в 12 часов воскресенья. Спасибо большое, очень мило с вашей стороны, Премьер-Лига, что вы помогаете нам вылететь или пытаетесь заставить нас вылететь. Можно сколько угодно просить о различных датах — любая наша просьба была проигнорирована".



"Если мы победим "Ньюкасл", то будем только в шести очках от них, но если проиграем, отставание увеличится до 12 очков, что сделает нашу жизнь крайне сложной. Настолько это важный матч", — цитирует Эллардайса The Guardian.