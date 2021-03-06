Гюндоган: "Хирург хотел ввинтить большой шуруп в мою спину"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган вспомнил о травме спины, которая едва не завершила его карьеру.

В июне 2016 Гюндоган стал первым приобретением Хосепа Гвардиолы в качестве главного тренера "Сити". Немец и испанец до сих пор являются соседями по апартаментам.



Дебютный английский сезон был омрачен для Гюндогана травмой крестообразных связок колена. Тогда, в декабре 2016, Илкай рыдал на плече у Гвардиолы, узнав о характере повреждения.



В итоге Гюндоган остался без футбола на 276 дней, однако еще более серьезную травму Илкай получил во время победного для сборной Германии Чемпионата Мира 2014 года.



"Та травма определенно была хуже, чем моя травма колена. Я провел вне игры 14 месяцев, но хуже всего то, что никто толком не понимал характер повреждения".



"Я посетил хирурга, который хотел ввинтить большой шуруп в мою спину, что не позволило бы мне играть в футбол на этом уровне. Я боялся, что больше никогда не сыграю снова, но я очень благодарен, что нашел правильного хирурга. Конечно, мне до сих пор приходится контролировать состояние своей спины, но я чувствую себя достаточно хорошо", — сообщил Гюндоган The Guardian.