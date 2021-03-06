"Вулверхэмптон" открыт к предложениям по Траоре
"Вулверхэмптон" будет готов выслушать предложения насчет вингера Адамы Траоре по окончании этого сезона.
Траоре совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлой кампании, восхищая фанатов и устрашая соперников своей скоростью и физической мощью.
Интерес к Адаме существовал еще прошлым летом, однако установленная "волками" цена в 70 миллионов фунтов оказалась чересчур для "Барселоны" и "Манчестер Сити".
25-летний испанец остался на "Молинью", но продолжить свою развитие не смог, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи в 26 матчах этого сезона Премьер-Лиги.
Как сообщает Daily Mail, "Вулверхэмптон" готов продать минимум одного игрока из своей команды грядущим летом, и высока вероятность, что им станет как раз Траоре, цена за которого на сей раз будет более адекватной.
Самым ценным активом "волков" в данный момент остается Педру Нету, однако ранее в этом сезоне португальский вингер заключил новый пятилетний контракт, что делает его трансфер маловероятным.
06.03.2021 13:00
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