Артета: "Наше положение неприемлемо"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что считает текущее положение своей команды в Премьер-Лиге "неприемлемым".

Прогресс "Арсенала" в этом сезоне налицо: подопечные Артеты выиграли семь из 12 последних матчей Премьер-Лиги, в процессе забив 22 гола, тогда как в 14 первых поединках отличились только 12 раз.



Несмотря на улучшение игры и результатов, "канониры" занимают только 10-ю позицию в таблице, уступая четвертому "Челси" 10 очков. Поэтому Микель чувствует, что у него еще много работы.



"Если смотреть в таблицу, то наше положение неприемлемо. Мы — "Арсенал", и мы и близко не должны здесь находиться. Если кого-нибудь это устраивает, то ему здесь не место".



"Если бы год назад кто-нибудь поведал мне о всем том, что случится, я бы сказал: "О чем ты говоришь?!" Но реальность такова, что было много всяких событий, поэтому давайте двигаться день за днем".



"Мы очень далеки. Очень, очень далеко от того, где хотим быть. Нам все еще нужно значительно прибавить, повысить свое мастерство".



"Нам нужно быть гораздо эффективнее при принятии решений, гораздо быстрее думать. Нам нужно лучше контролировать игру, совершать больше оборонительных действий на чужой половине поля, меньше терять мяч на своей половине поля, чаще сохранять свои ворота на замке. Нам нужно больше забивать, быть креативнее — у нас много работы".



"Предыдущий матч против "Бернли" был очень странным, учитывая количество созданных нами моментов. Мы остались вдесятером, пропустили после стандарта, и затем случилась катастрофа".



"Но глядя на команду прямо сейчас, мне кажется, что я вижу прогресс", — цитирует Артету Daily Express.