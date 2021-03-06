Рэшфорду может потребоваться операция на плече
После возвращения с Чемпионата Европы нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду может потребоваться операция на плече.
Проблема с левым плечом возникла у Рэшфорда еще во время матча против "Арсенала" в ноябре, когда Маркус получил мышечный надрыв.
Медицинский штаб "Юнайтед" связывает эту травму с чрезмерной физической нагрузкой и нежеланием главного тренера Оле Гуннара Сульшера давать передышку 23-летнему игроку сборной Англии.
Надежды на то, что плечо заживет само по себе, не оправдались. Рэшфорд до сих пор испытывает дискомфорт, что сковывает его движения в матчах, включая прыжки и способность ставить корпус защитникам.
В данный момент все очевиднее, что решить существующую проблему можно только хирургическим путем, однако планы Рэшфорда принять участие в Евро-2020 отодвигают процедуру на июль.
Добавим, Маркус — единственный игрок, принявший участие во всех 42 матчах "красных дьяволов" в этом сезоне.
06.03.2021 11:00
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