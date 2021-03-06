"Ливерпуль" заинтересован в Кулибали

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

В этом сезоне "Ливерпуль" испытывает колоссальные проблемы в центре обороны, что подтолкнуло главного тренера "красных" Юргена Клоппа к приглашению сразу двух защитников в январе.



Однако Озан Кабак пока не блещет и находится в "Ливерпуле" всего лишь в аренде, а Бен Дэвис до сих пор даже не дебютировал за мерсисайдский клуб.



Это говорит о том, что грядущим летом "Ливерпуль" может вернуться к укреплению центра обороны, и Bild утверждает, что целью немецкого тренера "красных" обещает стать Кулибали.



Калиду уже много лет считается одним из лучших защитников в Европе, однако сейчас "Наполи" испытывает огромные финансовые затруднения и может продать свою звезду по сниженной цене, и "Ливерпуль" не хочет упускать такую возможность.



Покупка 29-летнего сенегальца помогла бы Клоппу облегчить давление на Виргила Ван Дейка, чье возвращение после тяжелейшей травмы колена болельщики ожидают словно приход Мессии, надеясь, что игра команды в обороне сразу же наладится.