Магуайра, вероятно, повторно будут судить в Греции только в 2022 году
Защитник "Манчестер Юнайтед" сможет сосредоточиться на концовке клубного сезона и на Чемпионате Европы, потому что пересмотр его дела в греческом суде откладывается.
Напомним, каникулы на Миконосе прошлым летом обернулись для самого дорогого защитника в мире арестом и последующим уголовным делом о применении физической силы к греческим полицейским.
Тогда суд признал Магуайра виновным и приговорил к 21 месяцу тюрьмы условно, а адвокаты Харри сразу же подали апелляцию, и дело отправилось на пересмотр.
Та история оказала большое влияние на Магуайра, который был просто ужасен на старте сезона. Было видно, что Харри не может сосредоточиться на игре в футбол.
Как сообщает The Guardian, пандемия коронавируса буквально парализовала судебную систему Греции, и крайне маловероятно, что апелляция экс-защитника "Лестера" будет рассмотрена раньше следующего года. До тех пор ничто не будет отвлекать Магуайра от основного дела.
Добавим, направление дела на пересмотр в соответствии с греческими законами означает, что максимально возможное наказание будет жестче — в случае признания виновным коллегией из трех судей Магуайру будет грозить до восьми лет реальной тюрьмы.
06.03.2021 08:00
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