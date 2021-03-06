Магуайра, вероятно, повторно будут судить в Греции только в 2022 году

Защитник "Манчестер Юнайтед" сможет сосредоточиться на концовке клубного сезона и на Чемпионате Европы, потому что пересмотр его дела в греческом суде откладывается.

Напомним, каникулы на Миконосе прошлым летом обернулись для самого дорогого защитника в мире арестом и последующим уголовным делом о применении физической силы к греческим полицейским.



Тогда суд признал Магуайра виновным и приговорил к 21 месяцу тюрьмы условно, а адвокаты Харри сразу же подали апелляцию, и дело отправилось на пересмотр.



Та история оказала большое влияние на Магуайра, который был просто ужасен на старте сезона. Было видно, что Харри не может сосредоточиться на игре в футбол.



Как сообщает The Guardian, пандемия коронавируса буквально парализовала судебную систему Греции, и крайне маловероятно, что апелляция экс-защитника "Лестера" будет рассмотрена раньше следующего года. До тех пор ничто не будет отвлекать Магуайра от основного дела.



Добавим, направление дела на пересмотр в соответствии с греческими законами означает, что максимально возможное наказание будет жестче — в случае признания виновным коллегией из трех судей Магуайру будет грозить до восьми лет реальной тюрьмы.