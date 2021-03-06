Сульшер: "Это не кризис"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает три безголевых ничьи подряд признаком кризиса его команды.

Против "Челси", "Реал Сосьедад" и "Кристал Пэлас" подопечные Сульшера не пропустили, но и не смогли забить, показав весьма унылый футбол в атаке.



Тем не менее, Сульшер указывает, что три этих матча расположились на коротком промежутке времени, а игра "Юнайтед" не была ужасной.



"У нас просто была неделя без забитого гола. Это не так, что мы находимся в плохой форме шесть недель. Относительно недавно мы выиграли 9:0 против "Саутгемптона" и 4:0 против "Реал Сосьедад", который затем на выходных победил "Реал".



"Я не куплюсь на эти истории, что у нас такой уж сильный упадок формы. Нам не хватало совсем чуть-чуть. Три раза по 0:0 — это несвойственно нам, и это не то, что мы хотим. Мы хорошо оборонялись, но нам не хватало искры, чтобы забить. А эти разговоры об упадке формы ни к месту", — цитирует Сульшера ESPN.