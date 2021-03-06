Кариус не планирует возвращаться в "Ливерпуль"

Голкипер "Униона" Лорис Кариус ожидает, что грядущим летом их пути с "Ливерпулем" разойдутся.

Проведя без малого два предыдущих сезона в аренде в "Бешикташе", на эту кампанию Кариус вернулся на родину.



Несмотря на то, что Кариусу пока не удалось утвердиться первым номером в Берлине, Лорис открыт к идее, чтобы задержаться здесь подольше.



"У меня по-прежнему есть контракт с "Ливерпулем" до 2022 года. Но, конечно, я могу представить, что останусь в Берлине, если меня все будет устраивать".



"Это не так, что я здесь всего лишь проездом. Дух работающих здесь людей и настрой команды очень мне понравились. Я весьма скромный парень, хотя и езжу на дорогой машине", — сообщил Кариус Bild.



Добавим, последним официальным матчем 27-летнего немца за "Ливерпуль" до сих пор остается проигранный финал Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018. Если Кариус вернется на "Энфилд", то окажется за спиной не только Алиссона, но также Адриана и Кувина Келлехера.