28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Гранит Джака В субботу, 6 марта, четырьмя поединками стартует 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция

Последним соперником для тех и других был "Лестер". "Бернли" сыграл с "лисами" вничью 1:1 посреди недели, а "Арсенал" одержал волевую победу 1:3 на выходных. "Бордовые" выиграли лишь однажды в восьми последних матчах Премьер-Лиги. "Канониры" одержали четыре победы в шести последних выездных поединках чемпионата — как и в 18 предыдущих. "Арсенал" ни разу не уступил в восьми последних выездах на "Терф Мур" в рамках чемпионата.

Полузащитник "Бернли" Джек Корк под вопросом из-за проблем с задней поверхности бедра. Эшли Барнс точно не сыграет, но могут вернуться Йоханн Берг Гудмундссон и Робби Брэйди.

Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу избежал серьезной травмы, но может получить передышку.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция

Это будет встреча худшей команды дивизиона с командой, находящей в худшей форме. "Шеффилд Юнайтед" отпраздновал минимальную победу над "Астон Виллой" посреди недели, этим ответив на четыре поражения подряд. "Саутгемптон" набрал лишь одно очко в девяти последних матчах Премьер-Лиги. "Святые" выиграли все три встречи "клинками" после повышения тех в классе в 2019 году.

Защитник "Шеффилд Юнайтед" Фил Ягиелка дисквалифицирован на один матч. Крис Бэшем, Джон Иган, Джейден Богл, Джек О'Коннелл, Сандер Берге и Джек Робинсон травмированы.

К тренировкам с "Саутгемптоном" после травм приступили Кайл Уолкер-Питерс, Ибраима Диалло и Такуми Минамино.

АСТОН ВИЛЛА — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:30 Онлайн-трансляция

Потеряв своего капитана Джека Грилиша с травмой, "Астон Вилла" еще сильнее сбавила обороты и забила только пять голов в семи последних матчах — ни разу больше одного. "Вулверхэмптон" одержал только одну победу в девяти последних выездных матчах Премьер-Лиги — против "Саутгемптона" в прошлом месяце. В трех последних выездах на "Вилла Парк" в рамках Премьер-Лиги "волки" ни разу не пропустили.

Капитан "Виллы" Грилиш находится под вопросом. Мэтти Кэш, Кортни Хаус и Уэсли на пороге возвращения в строй, но играть еще не готовы.

"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Марсала, Даниэла Поденсе и Рауля Хименеса, но Вилли Боли может сыграть впервые после травмы.

БРАЙТОН — ЛЕСТЕР 23:00 Онлайн-трансляция

"Брайтон" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге. В трех последних поединках "чайки" нанесли 66 ударов, включая 20 в створ, но забили только один гол. Страдающий от травм "Лестер" не проигрывает уже 12 выездных матчей кряду во всех соревнованиях. "Лисы" ни разу не уступили в семи встречах с "Брайтоном" в Премьер-Лиге, в пяти из них даже не пропустив.

В лазарете "Брайтона" остаются Тарик Лэмпти, Адам Уэбстер и Флорин Андоне. Аарон Коннолли находится под вопросом.

"Лестер" по-прежнему лишен кучи игроков, включая Джеймса Мэддисона и Харви Барнса, но Денни Прат и Айозе Перес могут вернуться на следующей неделе.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2021 00:05

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Последние комментарии:




  1. narcot 06.03.2021 01:11 # narcot
    Сэру Алексу Фергюсону понадобилось 16 лет, чтобы проиграть 5 матчей АПЛ на «Энфилде».

    У Тьяго Алькантара на это ушло лишь 6 недель.

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  2. thegodfather 06.03.2021 00:40 # thegodfather
    &#128202; У Эдуарда Менди 12 сухарей в 22 стартах Премьер-лиги (55%); из 210 вратарей, которые провели по крайней мере 10 игр, он единственный, кто сохранил свои ворота нетронутыми более чем в половине.

    Просто факт

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  3. jirrort 06.03.2021 00:39 # jirrort
    Ставь класс,если тоже скучаешь по щенячьему восторгу Фрэнки Лэмпарда :(

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  4. rentv 06.03.2021 00:29 # rentv
    Второй, но всё таки в призах!

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  5. electric 06.03.2021 00:05 # electric
    Первый как ВСЕГДА!

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