28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 6 марта, четырьмя поединками стартует 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БЕРНЛИ — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция
Последним соперником для тех и других был "Лестер". "Бернли" сыграл с "лисами" вничью 1:1 посреди недели, а "Арсенал" одержал волевую победу 1:3 на выходных. "Бордовые" выиграли лишь однажды в восьми последних матчах Премьер-Лиги. "Канониры" одержали четыре победы в шести последних выездных поединках чемпионата — как и в 18 предыдущих. "Арсенал" ни разу не уступил в восьми последних выездах на "Терф Мур" в рамках чемпионата.
Полузащитник "Бернли" Джек Корк под вопросом из-за проблем с задней поверхности бедра. Эшли Барнс точно не сыграет, но могут вернуться Йоханн Берг Гудмундссон и Робби Брэйди.
Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу избежал серьезной травмы, но может получить передышку.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция
Это будет встреча худшей команды дивизиона с командой, находящей в худшей форме. "Шеффилд Юнайтед" отпраздновал минимальную победу над "Астон Виллой" посреди недели, этим ответив на четыре поражения подряд. "Саутгемптон" набрал лишь одно очко в девяти последних матчах Премьер-Лиги. "Святые" выиграли все три встречи "клинками" после повышения тех в классе в 2019 году.
Защитник "Шеффилд Юнайтед" Фил Ягиелка дисквалифицирован на один матч. Крис Бэшем, Джон Иган, Джейден Богл, Джек О'Коннелл, Сандер Берге и Джек Робинсон травмированы.
К тренировкам с "Саутгемптоном" после травм приступили Кайл Уолкер-Питерс, Ибраима Диалло и Такуми Минамино.
АСТОН ВИЛЛА — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:30 Онлайн-трансляция
Потеряв своего капитана Джека Грилиша с травмой, "Астон Вилла" еще сильнее сбавила обороты и забила только пять голов в семи последних матчах — ни разу больше одного. "Вулверхэмптон" одержал только одну победу в девяти последних выездных матчах Премьер-Лиги — против "Саутгемптона" в прошлом месяце. В трех последних выездах на "Вилла Парк" в рамках Премьер-Лиги "волки" ни разу не пропустили.
Капитан "Виллы" Грилиш находится под вопросом. Мэтти Кэш, Кортни Хаус и Уэсли на пороге возвращения в строй, но играть еще не готовы.
"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Марсала, Даниэла Поденсе и Рауля Хименеса, но Вилли Боли может сыграть впервые после травмы.
БРАЙТОН — ЛЕСТЕР 23:00 Онлайн-трансляция
"Брайтон" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге. В трех последних поединках "чайки" нанесли 66 ударов, включая 20 в створ, но забили только один гол. Страдающий от травм "Лестер" не проигрывает уже 12 выездных матчей кряду во всех соревнованиях. "Лисы" ни разу не уступили в семи встречах с "Брайтоном" в Премьер-Лиге, в пяти из них даже не пропустив.
В лазарете "Брайтона" остаются Тарик Лэмпти, Адам Уэбстер и Флорин Андоне. Аарон Коннолли находится под вопросом.
"Лестер" по-прежнему лишен кучи игроков, включая Джеймса Мэддисона и Харви Барнса, но Денни Прат и Айозе Перес могут вернуться на следующей неделе.
06.03.2021 00:05
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Сэру Алексу Фергюсону понадобилось 16 лет, чтобы проиграть 5 матчей АПЛ на «Энфилде».
У Тьяго Алькантара на это ушло лишь 6 недель.
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📊 У Эдуарда Менди 12 сухарей в 22 стартах Премьер-лиги (55%); из 210 вратарей, которые провели по крайней мере 10 игр, он единственный, кто сохранил свои ворота нетронутыми более чем в половине.
Просто факт
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Ставь класс,если тоже скучаешь по щенячьему восторгу Фрэнки Лэмпарда :(
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Второй, но всё таки в призах!
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Первый как ВСЕГДА!
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