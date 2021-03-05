Клопп не видит необходимости разговаривать с Салахом о замене против "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не нужно разговаривать с нападающим Мохамедом Салахом, выразившим свое недовольство после замены в матче против "Челси".

После поражения 0:1 от "Челси" Клоппу уже приходилось оправдываться за замену лучшего бомбардира команды в этом сезоне.



На пресс-конференции в пятницу журналисты вернулись к Клоппу с вопросами про Салаха, и Юрген был вынужден еще раз пояснить, что считает возникшую ситуацию "совершенно нормальной".



"Я даже не уверен, что эта ситуация является поводом для разговора. Мы уступали 0:1, а значит никто из игроков не будет рад своей замене. Ты уходишь с поля, и ты можешь по-разному на это отреагировать, потому что ты не рад".



"Тебя заменили, ты нападающий, и ты думаешь, что должен был остаться на поле. Это все совершенно ясно и не является проблемой. Это просто обычная жизнь".



"Он выглядел уставшим, и поэтому я принял такое решение. Возможно, у него есть другое мнение на этот счет, и это совершенно нормально".



"Это не самая важная вещь в жизни. Возможно, благодаря 30 минутам без Мо Салаха теперь он сможет сыграть в воскресенье".



"Когда мы принимаем такие решения, то делаем это без каких-либо задних мыслей. Проблема возникает, только когда тебе нужно объяснить это после матча или на следующий день".



"Что касается историй о том, что он несчастен, то это неправда. Я не могу гарантировать, что этого никогда не будет в будущем, но пока что мы никогда не разговаривали об этом.



"Это совершенно нормально: я принимаю решение, парни ему подчиняются, и никто не испытывает негативных чувств".



"Я не могу отказаться от замены игрока только из-за опасений насчет газетных историй. Ты делаешь это, когда тебе кажется, что это правильный момент", — цитирует Клоппа The Independent.