МЮ заплатит "Спортингу" 4.2 млн. фунтов, если Фернандеш станет Игроком Года
"Манчестер Юнайтед" придется раскошелиться на 4.2 млн. фунтов, если полузащитник Бруну Фернандеш будет признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Сезон 2020/21 вступает в свою заключительную фазу, а значит не за горами распределение различных индивидуальных наград, и на самую престижную из них — Игроку Года по версии PFA — Фернандеш считается одним из главных претендентов.
Несмотря на некоторый спад в последние недели, Бруну великолепен в этом сезоне. 26-летний португалец забил 22 гола и отдал 12 результативных передач с учетом всех соревнований.
По информации The Times, "Юнайтед" придется заплатить 5 миллионов евро (4.2 млн. фунтов) лиссабонскому "Спортингу", если Фернандеш получит эту награду. Соответствующий бонус предусмотрен заключенным в январе 2020 соглашением двух клубов.
В прошлом году "Юнайтед" уже заплатил "Спортингу" 4.2 млн. фунтов как бонус за попадание в Лигу Чемпионов и еще 4.2 млн. фунтов как бонус после 25 выходов Бруну в стартовом составе.
На данный момент трансферная стоимость Фернандеша составила уже 55 млн. фунтов, но в будущем может вырасти до 67.8 млн. фунтов, если все бонусы будут активированы.
05.03.2021 22:00
Просмотров: 150
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Спортинг без бабла останется, значит
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий