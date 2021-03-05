"Арсенал" завершил сезон 2019/20 с убытком в 48 млн. фунтов

"Арсенал" отчитался об убытке в 47.8 млн. фунтов за прошлый сезон.

Год назад опубликованный "Арсеналом" финансовый отчет впервые с 2002 отразил убыток, который тогда составил 27.1 млн. фунтов. Пандемия коронавируса загнала "канониров" в еще больший минус.



В отчетный период "канониры" понесли непредвиденные расходы в 10.4 млн. фунтов в виде компенсации за увольнение Унаи Эмери и его тренерского штаба в ноябре 2019.



На зарплаты в сезоне 2019/20 "Арсенал" потратил колоссальную сумму в 234.5 млн. фунтов. Правда, с тех пор лондонский клуб облегчил свою ведомость, избавившись от Месута Озила, Сократиса Папастатопулоса, Сеада Колашинаца и Шкодрана Мустафи.



В прошлом сезоне "Арсенал" выручил 60.1 млн. фунтов с продаж игроков вроде Алекса Ивоби и Крыстиана Белика, но в то же время потратил 182.2 млн. фунтов на новичков вроде Николя Пепе, Кирана Тирни, Вильяса Салиба, Габриэля Мартинелли, Пабло Мари и Давида Луиса.



Позитивный момент заключается в том, что благодаря сделке с Adidas и продлению контракта с Emirates коммерческая деятельность принесла "Арсеналу" 142.3 млн. фунтов — на 31.4 млн. фунтов больше, чем годом ранее.