"Ливерпуль" готовит 21-ю связку центральных защитников

Тимо Вернер и Озан Кабак В воскресном матче против "Фулхэма" болельщики могут увидеть уже 21-е в этом сезоне сочетание центральных защитников "Ливерпуля".

Очередную — 20-ю по счету — пару в центре обороне главный тренер "красных" Юрген Клопп использовал лишь накануне, снарядив на эти позиции против "Челси" Озана Кабака и едва выздоровевшего Фабиньо.

Однако сейчас проблемы со здоровьем возникли у Кабака. Поскольку Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон вернутся еще не скоро, Клоппу, возможно, вновь придется импровизировать.

"Мы планировали задействовать Нэта Филлипса в паре с Озаном, но он не смог сыграть. Нам пришлось выбирать из совершенно новой пары или пары, где одним защитником будет Фабиньо. Мы выбрали вариант с Фабиньо".

"Вчера, после матча, небольшие проблемы возникли у Озана. Он сыграл слишком много матчей, и мы еще посмотрим, будет ли он готов к "Фулхэму". В данный момент на это не похоже", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Кабак, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2021 20:00

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  1. lfcynwa 05.03.2021 20:39 # lfcynwa
    сука опять высокую линию защиты выставит

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  2. scauzer11 05.03.2021 20:19 # scauzer11
    не сезон, а одни рекорды, завидуйте б..ди))

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  3. danny949494 05.03.2021 20:13 # danny949494
    Ахаха

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  4. electric 05.03.2021 20:01 # electric
    КНЯЗИ!!!

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