"Ливерпуль" готовит 21-ю связку центральных защитников

В воскресном матче против "Фулхэма" болельщики могут увидеть уже 21-е в этом сезоне сочетание центральных защитников "Ливерпуля".

Очередную — 20-ю по счету — пару в центре обороне главный тренер "красных" Юрген Клопп использовал лишь накануне, снарядив на эти позиции против "Челси" Озана Кабака и едва выздоровевшего Фабиньо.



Однако сейчас проблемы со здоровьем возникли у Кабака. Поскольку Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон вернутся еще не скоро, Клоппу, возможно, вновь придется импровизировать.



"Мы планировали задействовать Нэта Филлипса в паре с Озаном, но он не смог сыграть. Нам пришлось выбирать из совершенно новой пары или пары, где одним защитником будет Фабиньо. Мы выбрали вариант с Фабиньо".



"Вчера, после матча, небольшие проблемы возникли у Озана. Он сыграл слишком много матчей, и мы еще посмотрим, будет ли он готов к "Фулхэму". В данный момент на это не похоже", — цитирует Клоппа Daily Mail.