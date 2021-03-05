Гвардиола призвал "Сити" увеличить отрыв от МЮ

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду увеличить отрыв от "Манчестер Юнайтед" с помощью победы в воскресном дерби.

Одержав 21 победу подряд с учетом всех соревнований, в воскресенье "Сити" примет на "Этихад" своих соседей из "Юнайтед", которые одновременно являются главными преследователями "горожан" в Премьер-Лиге.



В случае победы, пропасть между двумя командами из Манчестера увеличится до 17 очков, однако Гвардиола помнит, что его команда была трижды побеждена "красными дьяволами" в прошлом сезоне, а в декабре сыграла на "Олд Траффорд" 0:0.



"Я бы не сказал, что мы их боимся. Это неправильное слово, если говорить о нашем отношении к сопернику. Я испытываю невероятное уважение к ним, и я просто знаю, что могу как проиграть, так и выиграть".



"Мы знаем, каким мастерством они обладают. Они произвели на меня большое впечатление своей игрой на "Стэмфорд Бридж" (0:0 против "Челси"), своей активностью, ритмом, высоким прессингом и смелостью во многих аспектах".



"Мы готовы к этому вызову, мы хотим провести хороший матч и постараться достичь победы".



"Я знаю, как сложно бывает против "Юнайтед". Мы испытали это на себе в последние годы, и у меня есть ощущение, что с каждым сезоном их команда становится лучше".



"У них классная команда, они более года не проигрывают на выезде, и прежде они добивались хороших результатов на "Этихад".



"В то же время мы знаем, что у нас есть возможность увеличить отрыв от них. На тренировках мы разговаривали, что должны сделать для победы над ними и как мы хотим сыграть", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.