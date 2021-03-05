IFAB меняет правила насчет игры рукой с 1 июля

Рефери Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с 1 июля вносит изменения в правила касательно игры рукой.

В минувший четверг футбольные болельщики стали свидетелями, как рефери и система VAR отменили гол Джоша Майи из "Фулхэма" в ворота "Тоттенхэма", потому что мяч попал в прижатую к телу руку Марио Лемина, партнера Майи по команде.

В данный момент такого рода эпизоды не подразумевают двусмысленных толкований, поэтому рефери был вынужден повиноваться букве закона, несмотря на то, что решение об отмене гола выглядит абсурдно.

Учтя в том числе и эту ситуацию, IFAB постановил, что рефери получит гибкость при принятии такого решений, самостоятельно определяя, была ли игра рукой умышленной или нет.

"Случайное попадание мяча в руку, в результате которого партнер по команде забивает гол или оказывается в голевой ситуации, не будет считаться нарушением", — гласит заявление IFAB


Метки IFAB

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1305

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yamateh 05.03.2021 18:43 # yamateh
    вчера взяткинсон не стал давать пенку за руку Канте, туром ранее за руку Одои, это что получается, эмм... )

    (ответить)

  2. bes-ter 05.03.2021 18:33 # bes-ter
    Пипец... ливер теперь точно чемпиками станут

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: