IFAB меняет правила насчет игры рукой с 1 июля

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с 1 июля вносит изменения в правила касательно игры рукой.

В минувший четверг футбольные болельщики стали свидетелями, как рефери и система VAR отменили гол Джоша Майи из "Фулхэма" в ворота "Тоттенхэма", потому что мяч попал в прижатую к телу руку Марио Лемина, партнера Майи по команде.



В данный момент такого рода эпизоды не подразумевают двусмысленных толкований, поэтому рефери был вынужден повиноваться букве закона, несмотря на то, что решение об отмене гола выглядит абсурдно.



Учтя в том числе и эту ситуацию, IFAB постановил, что рефери получит гибкость при принятии такого решений, самостоятельно определяя, была ли игра рукой умышленной или нет.



"Случайное попадание мяча в руку, в результате которого партнер по команде забивает гол или оказывается в голевой ситуации, не будет считаться нарушением", — гласит заявление IFAB