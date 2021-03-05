Сульшер опроверг слухи насчет Де Хеа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер опроверг слухи насчет голкипера Давида Де Хеа.

Напомним, Де Хеа пропустил безголевую ничью с "Кристал Пэлас" на неделе, потому что уехал на родину в Испанию, где его супруга накануне родила ребенка.



В прессе появились слухи, словно Сульшер посоветовал Де Хеа не спешить и провести в Испании один месяц, в течение которого Дин Хендерсон попробует утвердиться первым номером "Юнайтед".



Однако в пятницу Сульшер заверил, что рассчитывает на скорейшее возвращение Давида, которому, правда, все равно не избежать 10-дневного карантина.



"Как только Дэвид приедет обратно, мы просто будем соблюдать установленные властями правила. Поэтому я ожидаю, что очень скоро он будет доступен".



"То, что появилось в прессе этим утром, — несправедливо ни к фанатам, ни к Давиду".



"Мы позволили ему уехать, потому что он хотел быть там со своей девушкой. Мы хотим, чтобы наши игроки как можно скорее возвращались в строй, однако мы должны заботиться о них как о людях".



"Дэвид отправился туда, чтобы провести этот великолепный для него и его семьи день. Я не знаю, когда он вернется, но этого не придется ждать долго".



"Когда Дин выходит, он играет очень хорошо. Он готов", — цитирует Сульшера Sky Sports.



