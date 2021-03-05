Каррагер: "Челси" будет сложно подвинуть из топ-4"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ожидает, что "Челси" удержится в топ-4 Премьер-Лиги к финишу сезона.
Победой 0:1 над "Ливерпулем" накануне Томас Тухель продлил свою беспроигрышную серию в качестве главного тренера "Челси" до 10 матчей.
Одолев действующего чемпиона, "синие" вернулись на четвертую строчку в таблице, и Каррагер чувствует, что с такой игрой подопечных Тухеля будет сложно обойти кому-либо.
"Это отличный результат для "Челси", правда отличный. Тухель великолепно начал свою карьеру в "Челси". Он пришел на 18-месячный контракт с поставленной задачей попасть в топ-4. Теперь они определенно находятся в подходящем положении для этого".
"Кроме того, Мейсон Маунт великолепно играет у него, хотя насчет него было много разговоров перед первым матчем Тухеля. Уверен, Тухель осознает, насколько важным игроком будет Маунт — не только в этом сезоне, но и в последующие годы. Это огромное облегчение".
"Теперь "Челси" в таком положении, что их будет сложно подвинуть из топ-4. "Челси" смотрится очень хорошо", — сообщил Каррагер в эфире.
05.03.2021 15:00
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Изи 2 место должны брать. А там 3 и 4 пусть Лестер с Эвертоном забирают.
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карра тот еще куколд
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