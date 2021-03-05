Каррагер: "Челси" будет сложно подвинуть из топ-4"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ожидает, что "Челси" удержится в топ-4 Премьер-Лиги к финишу сезона.

Победой 0:1 над "Ливерпулем" накануне Томас Тухель продлил свою беспроигрышную серию в качестве главного тренера "Челси" до 10 матчей.



Одолев действующего чемпиона, "синие" вернулись на четвертую строчку в таблице, и Каррагер чувствует, что с такой игрой подопечных Тухеля будет сложно обойти кому-либо.



"Это отличный результат для "Челси", правда отличный. Тухель великолепно начал свою карьеру в "Челси". Он пришел на 18-месячный контракт с поставленной задачей попасть в топ-4. Теперь они определенно находятся в подходящем положении для этого".



"Кроме того, Мейсон Маунт великолепно играет у него, хотя насчет него было много разговоров перед первым матчем Тухеля. Уверен, Тухель осознает, насколько важным игроком будет Маунт — не только в этом сезоне, но и в последующие годы. Это огромное облегчение".



"Теперь "Челси" в таком положении, что их будет сложно подвинуть из топ-4. "Челси" смотрится очень хорошо", — сообщил Каррагер в эфире.