Тухель: "Мы только на полпути"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда не успокоится после того, как ворвалась в топ-4 Премьер-Лиги.

Благодаря победе 0:1 над "Ливерпулем" "Челси" продлил свою беспроигрышную серию при Тухеле до 10 матчей с учетом всех соревнований. Этот рывок позволил "синим" запрыгнуть в топ-4, однако Томас не собирается довольствоваться просто путевкой в Лигу Чемпионов.



"Мы не размышляем таким образом. Мы и так были в топ-4, оказавшись там после победы над "Ньюкаслом", и мы не можем терять концентрацию, постоянно отслеживая результаты других матчей".



"Знаю, это прозвучит скучно для вас, но мы должны как можно лучше готовиться к каждому матчу, потому что эта лига не позволяет тебе расслабиться ни на один процент".



"Если мы хотим продолжать в том же духе, нам нужно переместить фокус своего внимания на "Эвертон" и ни на то другое, а остальное приложится".



"Впереди еще 11 матчей, это большой путь, и мы в гонке. Мы очень быстро сократили отставание, и на это потребовались большие усилия, но мы только на полпути, и нам нужно продолжать идти вперед".



"В этой лиге, в Лиге Чемпионов и Кубке Англии тебе некогда прилечь и расслабиться. У меня голодный коллектив игроков, и я сам голоден. Мы еще не закончили начатое", — сообщил Тухель Sky Sports.