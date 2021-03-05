Пять вещей, что мы узнали в 27-м туре

27-й тур Премьер-Лиги вышел урезанным, но все равно крайне интересным. Самое время разобрать главные события состоявшихся посреди недели матчей.





"Сити" увеличивает отрыв



Победная серия команды Пепа Гвардиолы продолжается. В матче с "Вулверхэмптоном" "Манчестер Сити" одержал свою 21-ю подряд победу во всех турнирах. "Горожанам" больше нет смысла переживать о сохранении первой позиции, и реальной мотивацией для них является установление новых рекордов, а также поддержание победного духа для игр в других турнирах.



Удивительным образом "волки" могли создали интригу в этом поединке. "Сити", несмотря на полный контроль, не спешил развивать преимущество и поплатился за это во втором тайме. Редкий переход соперника на половину поля "горожан" привел к штрафному, подаче Моутиньо и голу Коуди головой — это был первый удар в матче у гостей. Событие оживило игру, и "Сити" перешел к более решительным действиям в концовке, забив еще три мяча, несмотря на подвиги Патрисиу.



Для "Сити" это была очередная победа, для "Вулверхэмптона" — первое поражение в чемпионате с 30 января. Серия команды Нуну Эшпириту Санту не выглядела убедительной по содержанию, и события этого матча показали, насколько результаты "волков" зависят от фарта.



"Бернли" не дожал "Лестер"



Отыграв два очень плохих матча, Шон Дайч дожидался реакции от "Бернли" в домашнем поединке с "Лестером". Когда "бордовые" собираются с мыслями, качества соперника вторичны. Это был как раз такой случай, хотя проблемы соперника тоже налицо — и "Лестер" в очередной раз выглядел неубедительно.



Без Джеймса Мэддисона и Харви Барнса, а также с Джейми Варди в его нынешней форме, команда Брендана Роджерса не может создавать большого количества моментов. "Бернли" был живее, агрессивнее и опаснее на протяжении большей части поединка, и увезти очко "лисам" позволили, в первую очередь, сейвы Каспера Шмейхеля и прекрасно исполненный удар Келечи Ихеаначо. В данном случае очко было хорошим результатам для гостей, даже если под конец они стали рассчитывать на все три.



"Бернли" провел один из лучших матчей в последнее время, но не сумел существенно увеличить отрыв от аутсайдеров. Впрочем, такая реакция команды Дайча в очередной раз показала, что переживать за нее не стоит.



"Юнайтед" снова теряет очки



На выезде "Манчестер Юнайтед" все еще не проигрывает, но гордиться последними выступлениями команде не стоит. Ничья с "Вест Бромвичем" пару недель и ничья с "Кристал Пэлас" в эту среду были хорошим результатами, если исходить из того, футбол какого содержания показывали "красные дьяволы".



У Оле Гуннара Сульшера было мало вариантов для усиления игры со скамейки, что не оправдывает футболистов, вышедших в старте. "Пэлас" в последних играх с успехом концентрируется на обороне, но с "Юнайтед" у команды Роя Ходжсона не было проблем в защите. Более того, на этот раз "орлы" даже больше атаковали. У "Пэлас" было больше ударов по воротам, чем в двух предыдущих поединках, и лучший шанс создали тоже они. В отличие от матча на "Олд Траффорд" в прошлом сезоне, сейчас Патрик Ван Анхольт забить в концовке матче не сумел — пускать мяч в ближний угол Дин Хендерсон не собирался.



"Юнайтед" остается на втором месте, но результаты стали четче отображать качество игры команды — и это тревожная тенденция для манкунианцев.



"Тоттенхэм" и "Эвертон" выполняют работу



Два претендента на попадание в Лигу Чемпионов проходили параллельное испытание командами в зоне вылета, набравшими хорошую форму. "Тоттенхэм" здорово провел первый тайм на поле "Фулхэма", где вернувшийся в основу Деле Алли сделал большой вклад в гол команды. После перерыва подопечным Жозе Моуриньо повезло сохранить счет — гол Майи был отменен из-за попадания мяча в руку. Но вторая подряд победа и второй "клин-шит" позволяют "шпорам" мысленно оставить позади недавние неудачи.



"Эвертону" потребовалось еще больше везения, чтобы взять три очка на поле "Вест Бромвича". Тут тоже был отмененный гол соперника, но главное — превосходство команды Сэма Эллардайса. "Вест Бромвич" был заметно лучше в первом тайме и создал больше шансов суммарно, но одно проявление класса Гульфи Сигурдссона сделало разницу. Спустя три дня после игры с "Саутгемптоном" от "Эвертона" ничего выдающегося не ждали, и главное, что команда Карло Анчелотти выполнила работу в непростых обстоятельствах.



"Ливерпуль" бьет антирекорды



Постоянство команды Томаса Тухеля впечатляет. В 10 играх "Челси" под руководством нового тренера ни разу не было забито больше двух голов. "Синие" также ни разу не уступили, и результат их матча на поле чемпионов едва ли выглядел сюрпризом. Даже при том, что это была первая победа "Челси" на этом стадионе с октября 2014 года.



"Ливерпуль" и "Челси" готовились к прессингу со стороны соперника, его не дождались, но все равно избегали игры в центре поля. В быстрых переходах в атаку гости были заметно лучше, результатом чего и стал гол Мейсона Маунта в первом тайме. После перерыва "Челси", использовав опыт других команд в играх с "Ливерпулем", отошел в оборону и сдерживал соперника, лишенного каких-то идей. Команда Юргена Клоппа в очередной раз выглядела уставшей и не решила ту же задачу, что и в прошлые недели.



Итогом стало пятое подряд поражение на своем поле в чемпионате. Такое с "Ливерпулем" произошло впервые в истории, хотя большее значение имеют три очка, отданные прямому конкуренту.



Иван Громиков специально для FAPL.ru