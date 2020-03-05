Вудворд: "Прогресс МЮ при Сульшере очевиден"
Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд отметил прогресс "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера.
Выступая перед инвесторами со свежим финансовым отчетом в четверг, Вудворд в очередной раз поддержал Сульшер, а также выразил удовлетворение от того, как клуб держится в эпоху пандемии коронавируса.
"Мы приближаемся к первой годовщине нашего последнего матча на "Олд Траффорд" при зрителях, и это были необычайно сложные 12 месяцев для футбола и общества в целом".
"Стремительное развертывание программы вакцинации в Британии и за ее пределами вселяет в нас уверенность, что мы на правильном пути к нормальной жизни, включая возвращение зрителей на трибуны".
"Деятельность нашего клуба была сильна нарушена, но мы довольны продемонстрированной на протяжении пандемии стойкостью, которую подкрепили самоотдача наших людей и мощь нашего коммерческого бизнеса".
"Мы получили напоминание, как футбол может объединять людей, развлекать и заставлять фанатов по всему миру гордиться, хотя мы очень скучаем по ним на "Олд Траффорд".
"Достигнутый Оле и игроками прогресс в этом сезоне очевиден, а наша потрясающая академия и успехи женской команды подкрепляют наш оптимизм, который мы испытываем насчет будущего на футбольном поле и за его пределами", — цитирует Вудворда ESPN.
05.03.2021 11:00
Просмотров: 455
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Эдик Педик должен молиться на Сульшера. Но скорее всего как обычно уволит
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий