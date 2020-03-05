Вудворд: "Прогресс МЮ при Сульшере очевиден"

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд отметил прогресс "красных дьяволов" при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера.

Выступая перед инвесторами со свежим финансовым отчетом в четверг, Вудворд в очередной раз поддержал Сульшер, а также выразил удовлетворение от того, как клуб держится в эпоху пандемии коронавируса.



"Мы приближаемся к первой годовщине нашего последнего матча на "Олд Траффорд" при зрителях, и это были необычайно сложные 12 месяцев для футбола и общества в целом".



"Стремительное развертывание программы вакцинации в Британии и за ее пределами вселяет в нас уверенность, что мы на правильном пути к нормальной жизни, включая возвращение зрителей на трибуны".



"Деятельность нашего клуба была сильна нарушена, но мы довольны продемонстрированной на протяжении пандемии стойкостью, которую подкрепили самоотдача наших людей и мощь нашего коммерческого бизнеса".



"Мы получили напоминание, как футбол может объединять людей, развлекать и заставлять фанатов по всему миру гордиться, хотя мы очень скучаем по ним на "Олд Траффорд".



"Достигнутый Оле и игроками прогресс в этом сезоне очевиден, а наша потрясающая академия и успехи женской команды подкрепляют наш оптимизм, который мы испытываем насчет будущего на футбольном поле и за его пределами", — цитирует Вудворда ESPN.