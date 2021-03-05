"Лестер" близок к покупке Эдуара

"Лестер" близок к покупке нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара.

Этот сезон, особенно последние недели, показал, что "Лестер" по-прежнему очень зависим от формы 34-летнего Джейми Варди. К покупке еще одного забивного нападающего "лис" подталкивает и возможное попадание в еврокубки.



Как утверждает Daily Mail, на "Кинг Пауэр" чувствуют, что их клуб выиграл борьбу за Эдуара, наколотившего 83 гола за свои без малого четыре сезона в Шотландии.



Ожидается, что "Лестер" заплатит за Одсонна только 15 миллионов фунтов. Столь низкая цена обусловлена истекающим в следующем году контрактом игрока, а также тем фактом, что 40 процентами от вырученной суммы "Селтик" должен будет поделиться с ПСЖ, бывшим клубом 23-летнего француза.



В данный момент "Лестер" завершает согласование сделки — главному тренеру "лис" Брендану Роджерсу очень помогли его связи в "Селтике", откуда он и прибыл на "Кинг Пауэр" два года назад.



Добавим, "Лестер" был не единственным претендентом на Эдуара. Среди заинтересованных в Одсонне клубов ранее назывались "Арсенал", "Вест Хэм" и "Рома".