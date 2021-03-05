Тухель: "Это была совершенная игра"

Наставник "Челси" Томас Тухель похвалил свою команду за "совершенную игру" в матче против "Ливерпуля".

Позволив "Ливерпулю" нанести всего один удар в створ, "Челси" нанес "красным" их пятое подряд поражение на "Энфилде".



Тухель чувствует, что победа 0:1 не далась его команде легко, но в этот вечер "синие" были действительно на высоте.



"Моментами нам приходилось страдать, но мы никогда не теряли свой настрой в обороне, мы никогда не теряли дисциплину, желание и смелость обороняться высоко. Это была заслуженная победа, мы хорошо провели большой матч и добились большого результата".



"Мы не планируем матчи целиком, мы просто планируем нашу игру. Когда ты отправляешься на "Энфилд", смысл в том, чтобы не думать слишком много — здесь у тебя нет времени думать. Поэтому мы сказали игрокам: нам нужна ваша лучшая игра, но ничего кроме, ничего неординарного".



"Нам требовалось быть смелыми, чтобы выдержать такое давление, и мы сделали это блестяще... Это была совершенная игра. Также мы хорошо переходили из одной фазы игры в другую, мы хорошо оборонялись, мы хорошо играли на подборах и в контрпрессинге. Это стало ключом к победе".



"Отправляясь сюда, мы заранее знали, что нам нужно быть на высоте во всех компонентах игры. Соперник задает тебе много вопросов, а ты должен находить на них ответы".



"Парни сыграли превосходным образом — от Эду (Менди) до Тимо (Вернера). Каждый был резок, что было абсолютно необходимо", — цитирует Тухеля The Independent.