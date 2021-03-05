МЮ собирается удвоить зарплату Фернандеша

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" собирается наградить своего полузащитника Бруну Фернандеша новым контрактом с удвоенной зарплатой.

Несмотря на определенный спад в последние недели, Фернандеш блестяще себя проявляет с момента перехода из "Спортинга" в январе 2020, второй сезон подряд являясь лучшим игроком команды Оле Гуннара Сульшера.

В данный момент базовая зарплата Бруну составляет 100 тысяч фунтов в неделю, что и близко не отражает его роль в команде. Например Давид Де Хеа и Поль Погба имеют 375 и 290 тыс. фунтов, соответственно, каждые семь дней.

Как сообщает The Sun, "красные дьяволы" собираются вскоре исправить это недоразумение, повысив базовый оклад Фернандеша до 200 тыс. фунтов в неделю. Также 26-летний португалец сможет получать различные бонусы за сыгранные матчи, голы и трофеи.

Зарплаты игроков Манчестер Юнайтед


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1194

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Последние комментарии:




  1. armaha 05.03.2021 09:21 # armaha
    Удвоит зарплату перестанет играть как раньше..

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  2. emil7 05.03.2021 09:18 # emil7
    В статье 100к, в таблице 180, миха ты пьян?

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  3. vidicrooney 05.03.2021 08:26 # vidicrooney
    сука, даже какой то ЛИ Гранд получает больше чем Скот, че за х?

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  4. yamateh 05.03.2021 08:13 # yamateh
    И количество пенок

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  5. keane16 05.03.2021 08:05 # keane16
    Заебись летом сливаем хею, покпа, Марса и можно тупо баблом (на радост тутошним сосольдам портовым и прочему гавномусору) манить холанда, хулибали и т.п.

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