МЮ собирается удвоить зарплату Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" собирается наградить своего полузащитника Бруну Фернандеша новым контрактом с удвоенной зарплатой.

Несмотря на определенный спад в последние недели, Фернандеш блестяще себя проявляет с момента перехода из "Спортинга" в январе 2020, второй сезон подряд являясь лучшим игроком команды Оле Гуннара Сульшера.



В данный момент базовая зарплата Бруну составляет 100 тысяч фунтов в неделю, что и близко не отражает его роль в команде. Например Давид Де Хеа и Поль Погба имеют 375 и 290 тыс. фунтов, соответственно, каждые семь дней.



Как сообщает The Sun, "красные дьяволы" собираются вскоре исправить это недоразумение, повысив базовый оклад Фернандеша до 200 тыс. фунтов в неделю. Также 26-летний португалец сможет получать различные бонусы за сыгранные матчи, голы и трофеи.



