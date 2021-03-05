МЮ собирается удвоить зарплату Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" собирается наградить своего полузащитника Бруну Фернандеша новым контрактом с удвоенной зарплатой.
Несмотря на определенный спад в последние недели, Фернандеш блестяще себя проявляет с момента перехода из "Спортинга" в январе 2020, второй сезон подряд являясь лучшим игроком команды Оле Гуннара Сульшера.
В данный момент базовая зарплата Бруну составляет 100 тысяч фунтов в неделю, что и близко не отражает его роль в команде. Например Давид Де Хеа и Поль Погба имеют 375 и 290 тыс. фунтов, соответственно, каждые семь дней.
Как сообщает The Sun, "красные дьяволы" собираются вскоре исправить это недоразумение, повысив базовый оклад Фернандеша до 200 тыс. фунтов в неделю. Также 26-летний португалец сможет получать различные бонусы за сыгранные матчи, голы и трофеи.
05.03.2021 08:00
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Последние комментарии:
Удвоит зарплату перестанет играть как раньше..
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В статье 100к, в таблице 180, миха ты пьян?
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сука, даже какой то ЛИ Гранд получает больше чем Скот, че за х?
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И количество пенок
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Заебись летом сливаем хею, покпа, Марса и можно тупо баблом (на радост тутошним сосольдам портовым и прочему гавномусору) манить холанда, хулибали и т.п.
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