Клопп не видит проблемы в реакции Салаха на замену

Юрген Клопп и Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не видит в проблемы в реакции своего нападающего Мохамеда Салах на раннюю замену в матче против "Челси".

Клопп убрал Салаха, лучшего бомбардира этого сезона Премьер-Лиги, уже на 62-й минуте матча, проигранного "красными" со счетом 0:1.

Мохамед покидал поле "Энфилда" с явным неудовольствием, а агент игрока сборной Египта Рами Аббас сразу же опубликовал в твиттере многозначительное сообщение, состоящее из точки.

Однако Клопп объясняет, что заменил Салаха, потому что Мохамед устал, и дальнейшее пребывание игрока на поле могло бы быть чревато травмой.

"Это не проблема, когда парень выглядит расстроенным во время замены. Причина, почему он был заменен — а я бы вполне мог заменить и других, — заключается в том, что в тот момент матча он не поспевал за темпом игры".

"Я не хотел рисковать им. Вот и все. Такова ситуация".

"Такое случается очень редко — я уже достаточно давно знаю Мо, и обычно он выглядит на удивление свежим до самого конца, так что здесь я подумал, что это сигнал для замены".

"Учитывая нашу ситуацию, я не хотел рисковать им, вот и все. Такие моменты бывают у всех", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Салах, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2021 07:00

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  1. jack-willsher 05.03.2021 07:21 # jack-willsher
    ну чо идиоты? сялях топ да?) лучший игрок команды?)

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  2. bes-ter 05.03.2021 07:09 # bes-ter
    Чему удивляться что рами абас поставил точку... он же муслим, надо было молиться, вот он и не успел написать предложение целиком

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