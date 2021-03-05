Клопп: "Огромный удар по нашим шансам попасть в Лигу Чемпионов"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал поражение 0:1 от "Челси" "огромным ударом" по шансам своей команды попасть в Лигу Чемпионов.

Пятое кряду домашнее поражение оставило "Ливерпуль" на седьмом месте в Премьер-Лиге, увеличив отставание от топ-4 до четырех очков. Клопп понимает, что теперь задача его команды только усложняется.



"Индивидуальное мастерство Мейсона Маунта в том эпизоде сделало разницу. Это был напряженный матч, упорный матч Обе команды очень постарались. Вот практически и все".



"Они забили гол, который был отменен из-за офсайда. Во втором тайме они провели еще одну контратаку, после которой забили. Мы совершили больше подходов к чужой штрафной, отличный шанс имел Садио Мане, были и другие ситуации, которые мы не использовали".



"Мы пропустили гол, поплатившись за ошибку, а другой гол был отменен из-за офсайда, и можно сказать, что в целом мы оборонялись неплохо. Однако мы должны создавать больше моментов, когда мяч у нас. Все было хорошо, за исключением последнего паса".



"К сожалению, мы не можем сказать, что это происходит только дома. "Энфилд" здесь не при чем, это происходит слишком часто с нами. Мы должны действовать лучше в решающие моменты. Мы должны демонстрировать свое мастерство в такие моменты, а мы делаем это недостаточно часто".



"Это огромный удар по нашим шансам. Это еще не конец, но если ты проигрываешь так много матчей, ты не заслуживаешь участвовать в Лиге Чемпионов".



"Мы должны выигрывать матчи, и мы знаем это. Мы будем работать над этим, но сегодня вечером наших стараний оказалось недостаточно", — сообщил Клопп Sky Sports.