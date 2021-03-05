"Ливерпуль" впервые в своей истории проиграл пять домашних матчей подряд
Проиграв "Челси" со счетом 0:1, "Ливерпуль" впервые в своей истории оформил пять домашних поражений подряд.
В стартовый состав "красных" ожидаемо вернулись Алиссон и Фабиньо. Диогу Жота начал матч в запасе.
У "синих" с первых минут вышли Жоржиньо и Тимо Вернер, заменив Матео Ковачича и Каллума Хадсон-Одои.
Чуть присмотревшись к сопернику, "Челси" усилиями Тимо Вернера принялся создавать моменты. На 11-й минуте немецкий нападающий принял мяч на подступах к штрафной и, словно не заметив Озана Кабака, пробил над крестовиной.
Спустя пять минут Вернер в прыжке пытался перебросить мяч через Алиссона с линии вратарской, однако голкипер "Ливерпуля" поднял руки и не дал себя обмануть.
На 24-й минуте Жоржиньо со своей половины поля сделал заброс вперед на рывок Вернера, который прошел рванувшего навстречу Алиссона и поразил пустые ворота, однако система VAR обнаружила офсайд и гол отменила.
Вскоре хозяева огрызнулись моментом Садио Мане, которому не удалось попасть по мячу после заброса от Мохамеда Салаха, но в целом гости смотрелись гораздо опаснее.
В конце концов незадолго до перерыва "синие" открыли счет, и это было вполне закономерно. Мейсон Маунт вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо Фабиньо и нанес обводящий удар в притирку с дальней штангой — 0:1.
В начале второго тайма Роберто Фирмино попал мячом в руку Нголо Канте. И хотя это случилось в штрафной "Челси", рефери Мартин Аткинсон не увидел повода для назначения пенальти.
"Синие" ответили на это убойным моментом Хакима Зийеша, чей удар из пределов штрафной площади был остановлен на самой линии ворот Энди Робертсоном.
Далее гости сохраняли контроль над игрой — попытки "Ливерпуля" отыграться быть неубедительны. Свой первый в матче удар в створ хозяева нанесли только на 85-й минуте, но Эдуар Менди уверенно забрал мяч после попытки Фирмино пробить головой. Этим "красные" и ограничились.
"Челси" объективно заслужил свою победу и вернулся в топ-4, а вот "Ливерпуль" опустился уже на седьмое место и теперь отстает от зоны Лиги Чемпионов на четыре очка.
"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче
05.03.2021 01:05
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Последние комментарии:
Если Ливерпуль не попадет в ЛЧ, то о топ трансферах можно будет забыть еще минимум на 2 сезона. А там уже Салаху с Мане за 30 лет будет, а значит им замену искать нужно будет уже.
Короче, ситуация у ЛФК крайне плачевная. Спатет только если их какой нибудь араб купит
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Теперь ебать Эвертон, нужно спустить их с небес на землю.
(ответить)
Ну какой же бистяра Маунт, ну это пиздец. Лучший он, просто топарь и все.
(ответить)
колбасники, вы слышите уже гимн ле?)) он теперь будет часто для вас играть))
(ответить)
Ладно, всем добра, спокойствия, хороших снов.
(ответить)
Тухель удивляет, стухси превратил обратно в Челси. Мертвопулю нужен перерыв. А скоро еще и с Лейпцигом ответочка.
(ответить)
Сколько тут Тухелей повылазило, ору!)
ТОТТЕНХЭМ ЛУЧШАЯ КОМАНДА ЛОНЛОНА И ЭТО ЧИСТАЯ ПРАВДА
(ответить)
ЛИВЕРСОС
(ответить)
На самом деле колбасникам не стоит слишком сильно переживать за попадание в 4-ку после этого матча, может не Ливерпуль так ужасен а наоборот Тухель хорош, с Атлетико ведь точь в точь матч, МЮ тоже еле жопу свою везучую унес
(ответить)
В ЧШ этот мусор
(ответить)
Летом, надо отпускать Казаха, Фаба, Матипа, Кейта, Чемберлена, Милнера, эти парни уже пользы не принесут.
(ответить)
Ну и Чилуэлл только благодаря кое-какой игре в обороне не попал в компанию к Вернеру, проваливших этот матч. После его навесов и прострелов хочется купить глаза, которые этого не видели. Даже Аспиликуэта не так отвратительно подает.
(ответить)
Что там по Фирмине? Самый переоцененный картонный игрок
(ответить)
Готов даже на 6е место, лишь бы розовые шнурки нюхали зад гетеро парней!
(ответить)
Понравилось как Тухель подстроился под стиль Ливерпуля.
Раньше никогда не видел чтобы наши играли длинным забросом в атаку и это сработало!
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Было бы у меня 11 Маунтов, я бы стал Таносом © какой-то Тухель
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+ шпоры и вилла сыграют свои матчи и 10 место, как я и говорил
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мане реально заебал
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С Эвертоном уже шутки кончатся. Ириски сейчас на подъеме - там реально потный матч будет.
Если пенсы выйдут с такими же бревнами в атаке, то 0-0 будет за счастье.
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Порезали колбасу на мелкие кусочки, изи
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