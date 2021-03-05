"Ливерпуль" впервые в своей истории проиграл пять домашних матчей подряд

Мейсон Маунт Проиграв "Челси" со счетом 0:1, "Ливерпуль" впервые в своей истории оформил пять домашних поражений подряд.

В стартовый состав "красных" ожидаемо вернулись Алиссон и Фабиньо. Диогу Жота начал матч в запасе.

У "синих" с первых минут вышли Жоржиньо и Тимо Вернер, заменив Матео Ковачича и Каллума Хадсон-Одои.

Чуть присмотревшись к сопернику, "Челси" усилиями Тимо Вернера принялся создавать моменты. На 11-й минуте немецкий нападающий принял мяч на подступах к штрафной и, словно не заметив Озана Кабака, пробил над крестовиной.

Спустя пять минут Вернер в прыжке пытался перебросить мяч через Алиссона с линии вратарской, однако голкипер "Ливерпуля" поднял руки и не дал себя обмануть.

На 24-й минуте Жоржиньо со своей половины поля сделал заброс вперед на рывок Вернера, который прошел рванувшего навстречу Алиссона и поразил пустые ворота, однако система VAR обнаружила офсайд и гол отменила.

Вскоре хозяева огрызнулись моментом Садио Мане, которому не удалось попасть по мячу после заброса от Мохамеда Салаха, но в целом гости смотрелись гораздо опаснее.

В конце концов незадолго до перерыва "синие" открыли счет, и это было вполне закономерно. Мейсон Маунт вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо Фабиньо и нанес обводящий удар в притирку с дальней штангой — 0:1.

В начале второго тайма Роберто Фирмино попал мячом в руку Нголо Канте. И хотя это случилось в штрафной "Челси", рефери Мартин Аткинсон не увидел повода для назначения пенальти.

"Синие" ответили на это убойным моментом Хакима Зийеша, чей удар из пределов штрафной площади был остановлен на самой линии ворот Энди Робертсоном.

Далее гости сохраняли контроль над игрой — попытки "Ливерпуля" отыграться быть неубедительны. Свой первый в матче удар в створ хозяева нанесли только на 85-й минуте, но Эдуар Менди уверенно забрал мяч после попытки Фирмино пробить головой. Этим "красные" и ограничились.

"Челси" объективно заслужил свою победу и вернулся в топ-4, а вот "Ливерпуль" опустился уже на седьмое место и теперь отстает от зоны Лиги Чемпионов на четыре очка.

"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2021 01:05

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Последние комментарии:




  1. rentv 05.03.2021 02:05 # rentv
    Если Ливерпуль не попадет в ЛЧ, то о топ трансферах можно будет забыть еще минимум на 2 сезона. А там уже Салаху с Мане за 30 лет будет, а значит им замену искать нужно будет уже.


    Короче, ситуация у ЛФК крайне плачевная. Спатет только если их какой нибудь араб купит

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  2. chelsea-super 05.03.2021 02:00 # chelsea-super
    Теперь ебать Эвертон, нужно спустить их с небес на землю.

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  3. chelsea-super 05.03.2021 01:58 # chelsea-super
    Ну какой же бистяра Маунт, ну это пиздец. Лучший он, просто топарь и все.

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  4. bezviz 05.03.2021 01:55 # bezviz
    колбасники, вы слышите уже гимн ле?)) он теперь будет часто для вас играть))

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  5. lovrentiy 05.03.2021 01:48 # lovrentiy
    Ладно, всем добра, спокойствия, хороших снов.

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  6. imf-tau 05.03.2021 01:44 # imf-tau
    Тухель удивляет, стухси превратил обратно в Челси. Мертвопулю нужен перерыв. А скоро еще и с Лейпцигом ответочка.

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  7. anabanana94 05.03.2021 01:42 # anabanana94
    Сколько тут Тухелей повылазило, ору!)

    ТОТТЕНХЭМ ЛУЧШАЯ КОМАНДА ЛОНЛОНА И ЭТО ЧИСТАЯ ПРАВДА

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  8. hammersmith 05.03.2021 01:36 # hammersmith
    ЛИВЕРСОС

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  9. cristean2 05.03.2021 01:34 # cristean2
    На самом деле колбасникам не стоит слишком сильно переживать за попадание в 4-ку после этого матча, может не Ливерпуль так ужасен а наоборот Тухель хорош, с Атлетико ведь точь в точь матч, МЮ тоже еле жопу свою везучую унес

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  10. gameboy 05.03.2021 01:34 # gameboy
    В ЧШ этот мусор

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  11. lovrentiy 05.03.2021 01:31 # lovrentiy
    Летом, надо отпускать Казаха, Фаба, Матипа, Кейта, Чемберлена, Милнера, эти парни уже пользы не принесут.

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  12. ry-l 05.03.2021 01:28 # ry-l
    Ну и Чилуэлл только благодаря кое-какой игре в обороне не попал в компанию к Вернеру, проваливших этот матч. После его навесов и прострелов хочется купить глаза, которые этого не видели. Даже Аспиликуэта не так отвратительно подает.

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  13. ratamahatta 05.03.2021 01:28 # ratamahatta
    Что там по Фирмине? Самый переоцененный картонный игрок

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  14. intellect 05.03.2021 01:27 # intellect
    Готов даже на 6е место, лишь бы розовые шнурки нюхали зад гетеро парней!

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  15. ataman 05.03.2021 01:26 # ataman
    Понравилось как Тухель подстроился под стиль Ливерпуля.
    Раньше никогда не видел чтобы наши играли длинным забросом в атаку и это сработало!

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  16. chelsea-69 05.03.2021 01:25 # chelsea-69
    Было бы у меня 11 Маунтов, я бы стал Таносом © какой-то Тухель

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  17. superperez101 05.03.2021 01:25 # superperez101
    + шпоры и вилла сыграют свои матчи и 10 место, как я и говорил

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  18. superperez101 05.03.2021 01:24 # superperez101
    мане реально заебал

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  19. ry-l 05.03.2021 01:23 # ry-l
    С Эвертоном уже шутки кончатся. Ириски сейчас на подъеме - там реально потный матч будет.

    Если пенсы выйдут с такими же бревнами в атаке, то 0-0 будет за счастье.

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  20. yen33 05.03.2021 01:21 # yen33
    Порезали колбасу на мелкие кусочки, изи

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