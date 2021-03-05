"Ливерпуль" впервые в своей истории проиграл пять домашних матчей подряд

Проиграв "Челси" со счетом 0:1, "Ливерпуль" впервые в своей истории оформил пять домашних поражений подряд.

В стартовый состав "красных" ожидаемо вернулись Алиссон и Фабиньо. Диогу Жота начал матч в запасе.



У "синих" с первых минут вышли Жоржиньо и Тимо Вернер, заменив Матео Ковачича и Каллума Хадсон-Одои.



Чуть присмотревшись к сопернику, "Челси" усилиями Тимо Вернера принялся создавать моменты. На 11-й минуте немецкий нападающий принял мяч на подступах к штрафной и, словно не заметив Озана Кабака, пробил над крестовиной.



Спустя пять минут Вернер в прыжке пытался перебросить мяч через Алиссона с линии вратарской, однако голкипер "Ливерпуля" поднял руки и не дал себя обмануть.



На 24-й минуте Жоржиньо со своей половины поля сделал заброс вперед на рывок Вернера, который прошел рванувшего навстречу Алиссона и поразил пустые ворота, однако система VAR обнаружила офсайд и гол отменила.



Вскоре хозяева огрызнулись моментом Садио Мане, которому не удалось попасть по мячу после заброса от Мохамеда Салаха, но в целом гости смотрелись гораздо опаснее.



В конце концов незадолго до перерыва "синие" открыли счет, и это было вполне закономерно. Мейсон Маунт вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо Фабиньо и нанес обводящий удар в притирку с дальней штангой — 0:1.



В начале второго тайма Роберто Фирмино попал мячом в руку Нголо Канте. И хотя это случилось в штрафной "Челси", рефери Мартин Аткинсон не увидел повода для назначения пенальти.



"Синие" ответили на это убойным моментом Хакима Зийеша, чей удар из пределов штрафной площади был остановлен на самой линии ворот Энди Робертсоном.



Далее гости сохраняли контроль над игрой — попытки "Ливерпуля" отыграться быть неубедительны. Свой первый в матче удар в створ хозяева нанесли только на 85-й минуте, но Эдуар Менди уверенно забрал мяч после попытки Фирмино пробить головой. Этим "красные" и ограничились.



"Челси" объективно заслужил свою победу и вернулся в топ-4, а вот "Ливерпуль" опустился уже на седьмое место и теперь отстает от зоны Лиги Чемпионов на четыре очка.



"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче