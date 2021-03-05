"Наполи" понизил цену за Кулибали до 39 млн. фунтов

У грандов Премьер-Лиги может появиться возможность заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали по сниженной цене грядущим летом.

Кулибали связывают с переездом в Премьер-Лигу уже много лет, а в 2018 президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис даже похвастал, что отказался продать Калиду в "Манчестер Юнайтед" за 95 миллионов фунтов.



С тех пор многое изменилось, и дело не только в возрасте Кулибали, которому в июне исполнится 30. Пандемия коронавируса сильно охладила европейский трансферный рынок — свободных денег стало гораздо меньше.



Как сообщает местная неаполитанская газета Il Mattino, "Наполи" испытывает серьезные финансовые затруднения, а высокая зарплата Кулибали стала тяжелым бременем для клуба.



Утверждается, что в сложившейся ситуации "Наполи" будет готов отпустить Кулибали всего за 45 млн. евро (38.8 млн. фунтов).



Столь внушительная скидка может привлечь интерес не только "Юнайтед", но и, например, "Ливерпуля".