"Наполи" понизил цену за Кулибали до 39 млн. фунтов

Калиду Кулибали У грандов Премьер-Лиги может появиться возможность заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали по сниженной цене грядущим летом.

Кулибали связывают с переездом в Премьер-Лигу уже много лет, а в 2018 президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис даже похвастал, что отказался продать Калиду в "Манчестер Юнайтед" за 95 миллионов фунтов.

С тех пор многое изменилось, и дело не только в возрасте Кулибали, которому в июне исполнится 30. Пандемия коронавируса сильно охладила европейский трансферный рынок — свободных денег стало гораздо меньше.

Как сообщает местная неаполитанская газета Il Mattino, "Наполи" испытывает серьезные финансовые затруднения, а высокая зарплата Кулибали стала тяжелым бременем для клуба.

Утверждается, что в сложившейся ситуации "Наполи" будет готов отпустить Кулибали всего за 45 млн. евро (38.8 млн. фунтов).

Столь внушительная скидка может привлечь интерес не только "Юнайтед", но и, например, "Ливерпуля".


Метки Кулибали, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2021 00:05

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