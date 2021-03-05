"Наполи" понизил цену за Кулибали до 39 млн. фунтов
У грандов Премьер-Лиги может появиться возможность заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали по сниженной цене грядущим летом.
Кулибали связывают с переездом в Премьер-Лигу уже много лет, а в 2018 президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис даже похвастал, что отказался продать Калиду в "Манчестер Юнайтед" за 95 миллионов фунтов.
С тех пор многое изменилось, и дело не только в возрасте Кулибали, которому в июне исполнится 30. Пандемия коронавируса сильно охладила европейский трансферный рынок — свободных денег стало гораздо меньше.
Как сообщает местная неаполитанская газета Il Mattino, "Наполи" испытывает серьезные финансовые затруднения, а высокая зарплата Кулибали стала тяжелым бременем для клуба.
Утверждается, что в сложившейся ситуации "Наполи" будет готов отпустить Кулибали всего за 45 млн. евро (38.8 млн. фунтов).
Столь внушительная скидка может привлечь интерес не только "Юнайтед", но и, например, "Ливерпуля".
05.03.2021 00:05
Просмотров: 423
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надо бы купить для чемпионского сезона.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий