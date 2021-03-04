"Тоттенхэм" победил "Фулхэм" благодаря автоголу

"Тоттенхэм" впервые с ноября оформил две победы подряд в Премьер-Лиге, одолев "Фулхэм" благодаря автоголу — 0:1.

Относительно безголевого дерби с "Кристал Пэлас" в стартовый состав "дачников" были внедрены Энтони Робинсон, Марио Лемина и Иван Кавалейру, заменив Кенни Тете, Андре-Франка Замбо-Ангисса и Бобби Декордова-Рида.



Всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги в старте у "шпор" вышел Деле Алли. Он, Мэтт Дохерти и Бен Дэвис заменили Лукаса Моуру, Сержа Орье и Серхио Регилона.



"Тоттенхэм" не демонстрировал ничего особенного в начале матча и не оказывал давления, но затем принялся создавать моменты. На 10-й минут Гарет Бэйл пытался в упор расстрелять Альфонса Ареоля, однако голкипер "Фулхэма" сыграл четко, вдобавок был зафиксирован офсайд.



Спустя восемь минут Сон Хен Мин верхом выполнил заброс к линии вратарской, а Харри Кейн бил головой с отскоком от газона — Ареоля идеально занял позицию и забрал мяч.



На 19-й минуте гости все-таки открыли счет. Сон вошел в штрафную по левому краю, на финте оторвался от защитника и сильно направил мяч к воротам, где Деле Алли подставил ногу — 0:1. По пути к цели снаряд задел Тосина Адарабиойо.



В дальнейшем "шпоры" контролировали игру, но с созданием моментов были проблемы. Однажды Кейн пытался заработать пенальти, однако система VAR не определила фола.



В самой концовке тайма "Фулхэм" имел реальную возможность сравнять счет, однако Лемина с убойного положения направил мяч выше.



Второй тайм "дачники" начали очень мощно, принявшись регулярно напрягать Уго Льориса. На 62-й минуте Джош Майя повторно завладел мячом в чужой штрафной и затем поразил ворота гостей, однако гол не был засчитан — система VAR зафиксировала игру рукой.



После отмененного гола хозяева сохранили инициативу, но своими моментами не воспользовались, и затем игра стала затухать.



Ближе к концу матча моменты у ворот Льориса перестали возникать, зато гости стали все чаще вспоминать о своих атаках, но из этого тоже ничего не вышло.



"Тоттенхэму" весьма повезло, что случайное попадание мяча в прижатую руку привело к отмене гола "Фулхэма", потому что во втором тайме "дачники" смотрелись лучше и, сравняв счет, вполне могли бы помчаться за победой.



"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче