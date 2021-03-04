"Тоттенхэм" победил "Фулхэм" благодаря автоголу

Сон Хен Мин и Деле Алли "Тоттенхэм" впервые с ноября оформил две победы подряд в Премьер-Лиге, одолев "Фулхэм" благодаря автоголу — 0:1.

Относительно безголевого дерби с "Кристал Пэлас" в стартовый состав "дачников" были внедрены Энтони Робинсон, Марио Лемина и Иван Кавалейру, заменив Кенни Тете, Андре-Франка Замбо-Ангисса и Бобби Декордова-Рида.

Всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги в старте у "шпор" вышел Деле Алли. Он, Мэтт Дохерти и Бен Дэвис заменили Лукаса Моуру, Сержа Орье и Серхио Регилона.

"Тоттенхэм" не демонстрировал ничего особенного в начале матча и не оказывал давления, но затем принялся создавать моменты. На 10-й минут Гарет Бэйл пытался в упор расстрелять Альфонса Ареоля, однако голкипер "Фулхэма" сыграл четко, вдобавок был зафиксирован офсайд.

Спустя восемь минут Сон Хен Мин верхом выполнил заброс к линии вратарской, а Харри Кейн бил головой с отскоком от газона — Ареоля идеально занял позицию и забрал мяч.

На 19-й минуте гости все-таки открыли счет. Сон вошел в штрафную по левому краю, на финте оторвался от защитника и сильно направил мяч к воротам, где Деле Алли подставил ногу — 0:1. По пути к цели снаряд задел Тосина Адарабиойо.

В дальнейшем "шпоры" контролировали игру, но с созданием моментов были проблемы. Однажды Кейн пытался заработать пенальти, однако система VAR не определила фола.

В самой концовке тайма "Фулхэм" имел реальную возможность сравнять счет, однако Лемина с убойного положения направил мяч выше.

Второй тайм "дачники" начали очень мощно, принявшись регулярно напрягать Уго Льориса. На 62-й минуте Джош Майя повторно завладел мячом в чужой штрафной и затем поразил ворота гостей, однако гол не был засчитан — система VAR зафиксировала игру рукой.

После отмененного гола хозяева сохранили инициативу, но своими моментами не воспользовались, и затем игра стала затухать.

Ближе к концу матча моменты у ворот Льориса перестали возникать, зато гости стали все чаще вспоминать о своих атаках, но из этого тоже ничего не вышло.

"Тоттенхэму" весьма повезло, что случайное попадание мяча в прижатую руку привело к отмене гола "Фулхэма", потому что во втором тайме "дачники" смотрелись лучше и, сравняв счет, вполне могли бы помчаться за победой.

"Фулхэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2021 22:55

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  1. mancityman 04.03.2021 23:24 # mancityman
    4 Эвертон 26 46




    7 портовые хуесосы 26 43

    Ухахахахаххахахахахахаххахахахах, сука ору с этих кончуг обоссанных, кикимоны)))

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  2. electric 04.03.2021 23:23 # electric
    когда уже Роббо подправит свою клюшку...

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  3. bezviz 04.03.2021 23:18 # bezviz
    7 Ливерпуль 26 43

    настоящая гегемония

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  4. mancunia-planet 04.03.2021 23:06 # mancunia-planet
    Вот Фулэм самая симпатичная команда из подвала таблицы, Шеффилд например ниочём

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